Batman’da çadırda yaşayan Suriyeli 4 aylık bebek donarak öldü

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Batman’a sığınan ve Balpınar beldesinde çadırda yaşayan Suriyeli ailenin 4 aylık bebeği, soğuktan donarak öldü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde çadırda yaşayan Suriyeli ailenin 4 aylık bebekleri Faris Hıdır Ali, soğuktan donarak hayatını kaybetti. Türkçe bilmeyen ve dertlerini Kürtçe dile getiren bebeğin yakınları, şu ifadelerde bulundu:

“Soğuktan dolayı ölen çocuklarını görünce yüreğimiz yanıyor. Çok perişan durumdayız. Çaresizlik içinde sanki ölümü bekliyoruz. Çocuklarımız tek tek ölüyor. Ölmeden bu kışı atlatmak için Allah’a dua ediyoruz.” Hayatını kaybeden 4 aylık bebek çadırların yakınındaki bir mezarlıkta toprağa verildi.