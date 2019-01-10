T24 LogoT24 Logo
Gündem

Batman'da buzlanan yolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

BATMAN, (DHA) - BATMAN'da hafif ticari araç, buzlanan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi

10 Ocak 2019 16:30

BATMAN, (DHA) - BATMAN\'da hafif ticari araç, buzlanan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Ayşete Erdem (63) hayatını kaybetti, sürücü de yaralandı.
Kaza, bu sabah Güneykent Mahallesi\'nde meydana geldi. Cevdet P.\'nin kullandığı 01 AKD 17 plakalı hafif ticari araç, buzlanan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Cevdet P. ile araçta bulunan Ayşete Erdem yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ayşete Erdem, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Erdem\'in cesedi otopsi için morga konulurken, sürücü Cevdet P.\'nin tedavisi ise sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BATMAN DHABATMANKazadaAyşete ErdemKazaGüneykent MahallesiCevdetAKDBatman Bölge Devlet HastanesiErdem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24