Batman'da boş evde ceset bulundu

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) - BATMAN\'da, 3 aydan beri boş olduğu belirtilen bir evde, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait ceset bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak\'ta 3 aydan beri boş olan evi, kiraya vermek isteyen ev sahibi, içeri girdiğinde dayanılmaz bir kokuyla karşılaştı. Ev sahibi, evin banyo bölümünü kontrol ettiğinde battaniyelere sarılı cesedi fark edip, polise birldirdi. Gelen ekipler, en son Afganistan uyruklu 4 kişinin kiraladığı evde bulunan cesedin, 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu saptadı.

Mahalle sakinlerinden Melek Kutlu, cesedin bulunduğu evde daha önce Afganistan uyruklu 4 kişinin kaldığını belirterek, \"Biri otelde çalışıyordu. Bir kişi ise pazarcılık yapıyordu. 2-3 ay önce ellerinde bavullarla akraba ziyaretine gideceklerini söyleyerek evden ayrıldılar. Uzun süredir görünmüyorlardı. Ev, boş olduğu için bir akrabamıza tutmayı düşündük. Evi görmek için içeriye girdik. Banyo bölümünün kapısının kilitli olduğunu gördük. Evsahibi kapıyı açınca dayanılmaz bir koku ile karşılaştık. Birkaç battaniyenin içine sarılmış bir ceset gördük\" diye konuştu.

Yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu tahmin edilen ceset, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Bölge Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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