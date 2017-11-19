Batman'da baraj turizmi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Kozluk ilçesindeki Garzan Çayı üzerinde yapılan ve 2012 yılında su tutulmaya başlanan Garzan Barajı, bölgede yeni turizm yatırımına dönüştü. Garzan Barajı\'nın 20 kilometrelik havzasında doğa manzarasını izlemek isteyenler için sallarla tur düzenlenirken, bölgede balık avcılığına da başlandı. Sallarla yapılan tura katılanlar, Kozluk\'un doğa harikası 7 köyü ile Bitlis\'in Mutki ilçesine kadar uzanan baraj havasını görme olanağı buluyor.

Batman\'ın Kozluk İlçesi\'nde Garzan Çayı üzerinde yapılan ve 2012 yılında su tutulmaya başlanan Garzan Barajı, bölgede yeni bir turizm kolu yarattı. 20 kilometrekarelik havzası bulunan baraj gölünde sallarla turistik gezi düzenlenirken, bölge balık avcılarının da akınına uğruyor. Gövdesi Batman\'ın Kozluk İlçesi\'ne bağlı Alıçlı Köyü\'nden başlayan ve Bitlis\'in Mutki İlçesi\'ne kadar uzanan 20 kilometrelik baraj havzasında, doğa turizmi meraklıları için düzenli olarak sallarla tur düzenleniyor. Sarp dağlar, kayalıklar ve yeşil kuşağıyla doğa turizminin yeni gözdesi olarak görülen bölge, 2012 yılında baraja su tutulması ile ilgi odağı haline geldi. Çevre illerden düzenlenen turlar ile bölge ekonomisi şimdiden canlanırken, baraj havzasına gelen yerli turistler doğa harikası köyleri de görme şansını yakalıyor.

TURDA \'MAĞUSA LİMANI\' TÜRKÜSÜ

Garzan Barajı\'nda bugün düzenlenen tura katılan doğa meraklıları, Kozluk İlçesi\'nde terörist saldırıda şehit olan öğretmen Aybüke Şenay Yalçın\'ın da söylediği Mağusa Limanı\' türküsünü söyleyerek baraj havzasını gezdi. Sallarla baraj havzasındaki doğa harikası yerleri gezenler: \"Bu coğrafyanın artık terörle anılmasını istemiyoruz. Buradaki doğal güzellikler hiçbir yerde yok\" dedi.

Garzan Barajı\'ndaki doğa turuna katılanlardan Ayla Işık, bölgenin tam bir doğa harikası olduğunu anlatırken, \"Baraj havasına giden yollar asfaltlanırsa tatilçci ve turistler bu bölgeye yılın büyük bölümünde turlar düzenleyebilir. Son yıllarda özellikle ilçe sakinleri ve diğer konuklar soluğu baraj havzasında alıyor. Bu bölge turizme kazandırılmalı\" dedi.

GÜNDE 500 KİLO BALIK AVLIYORLAR

Kozluk İlçesi\'nde balıkçı Aydın Yılmaz ise baraj havzasında balıkçıların günde yaklaşık 500 kilo balık avladığını, su tutulması ile bölgede balıkçılığın da canlandığına dikkat çekti. Özellikle hafta sonları balıkçıların ava çıktıklarını ifade eden Yılmaz, \"Barajda adeta balık bereketi var. Daha çok aynalı sazan, şabot, sembelik gibi balıklar barajda mevcut. Ben günde 100 kilo civarında balık toplayabiliyorum. Diğer balıkçılarla birlikte bu rakam 500 kiloyu buluyor\" dedi.

KÖYLÜLERİN YAKACAK HAZIRLIĞI

Garzan Barajı\'nda su düzeyinin düşmesi ile baraj gölü dibindeki kurumuş ağaçlar ve çalılar da köylülerin yakacağı oldu. Hafta sonu sallarıyla baraj havzasında dolaşan bazı köylüler: \"Birkaç hafta barajda su seviyesi yüksekti. Su seviyesi inince bizler de kışa hazırlık yapıyoruz. Baraj sularının dibindeki kurumuş ağaç ve çalıları toplayarak kışa hazırlık yapıyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI