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Batman'da askeri konvoyun geçişi sırasında patlama: 2 şehit!

Olayın ardından bölgeye gönderilen takviye birlikler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı

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12 Ağustos 2017 14:19

Batman'da yola döşenen El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu ilk bilgilere göre 2 asker şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü karakolu ile Sason ilçesi Kilimli köyü kırsalında operasyona giden askeri konvoya EYP'li saldırı düzenlendi. Seyir halindeki konvoy,  daha önce yola döşenen EYP'li saldırıya uğradı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu.
 
Olayın ardından bölgeye gönderilen takviye birlikler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgede operasyon başlatıldı.

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