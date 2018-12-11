Batman'da açlık grevi yapan HDP üyeleri gözaltına alındı

Tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek için HDP Batman İl Başkanlığı’nda açlık grevi başlatan 27 kişi gözaltına alındı.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi’nde, Abdullah Öcalan’ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesi talebiyle 8 Kasım’dan beri açlık grevi yapıyor. Güven’e destek için HDP Batman İl Başkanlığı’nda açlık grevi başlatıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, açlık grevi yapanlara yönelik olarak gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararının ardından polisler HDP binasına baskın düzenleyerek aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 27 kişiyi gözaltına aldı.

Bugün, HDP Diyarbakır İl Binası’nda açlık grevi yapan 25 kişi gözaltına alınmıştı.