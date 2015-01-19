Batman'da 78 kadın alime icazet belgesi aldı

Batman Alimler ve Medreseler Birliği’nin düzenlediği “78 kızımız Alime Oluyor” adlı icazet programında 78 genç kadın icazet belgesi aldı.

İHA'da yer alan habere göre, Alimler ve Medreseler Birliği, kadınlara özel icazet merasimi düzenledi. Törende konuşan Alimler ve Medreseler Birliği Başkanı Enver Kılıçarslan, bu yıl kursu 78 öğrencinin tamamladığını söyledi.

Birlik yöneticilerinden Hicran Güneş ise Müslüman kadınları olarak iffetsizliği asla kabul etmediklerini vurgulayarak, “Bizler ekmeğimiz ve suyumuzdan vazgeçeriz, ama İslam ve Kur’an davasından asla vazgeçmeyiz. Bu ilmi çalışmalar ve medreseler halkımızın en büyük arzusu ve en büyük isteğidir. Veraset sahibi halkımız kurtuluşun ve huzurun ancak kitaba uygun olan Kur’anı ilimlerle mümkün olacağını biliyor. Geleceğimizin İslam toplumunun teminatı medrese ve ilim meclisleridir. Bölgemizin huzur ve selameti bu ilim meclislerinde yetişecek Kur’ani nesil ile ancak mümkündür. Halkın neslin, namusun ve malın isaftan korunmasının tek yolu Allah korkusunu ve insan sevgisini aşılayan islami ilimlerdir” dedi.

Yapılan konuşma sonrasında Siirt ilahi gurubuna bağlı çocuk korosunun seslendirdiği Kürtçe ve Türkçe ilahilerden sonra 78 genç kız icazetlerini aldı.