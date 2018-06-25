Batman'da 5 milletvekilliğinden 4'ü HDP, 1'ini AK Parti kazandı

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da kesin olmayan sonuçlara göre 5 milletvekilliğinden 4\'ü HDP, 1\'ini AK Parti kazandı.

HDP

1-Feleknas Uca:

17 Eylül 1976\'da Almanya\'nın Celle kentinde doğdu. Almanya\'da Siyaset Bilimi ve Yerel Yönetimler programında açık öğretim öğrenimini sürdürmektedir. Almanya\'da doktor asistanlığı, 2 dönem Avrupa Parlamento Üyesi GUE/NGL Grubu Üyeliği, Kadın Hakları ve Şansta Eşitlik Komisyonu Gelişme ve Müşterek Çalışma Komisyonu Üyelik ve Koordinatörlüğü Türkiye Delegasyonu, Irkçılığa ve Yabancı Düşmanlığına Karşı Ortak Grubun Başkan Yardımcılığı, Sol Partinin Avrupa Parlamentosu Haznedarı Nordrhein-Westfahlen eyaleti adına Avrupa Parlamentosu Sol Parti Sorumluluğu, Avrupa Birliği Türkiye Karma Komisyon Üyeliği görevlerinde bulundu. Terre Des Femmes kadın örgütüne kadın sünnetine ilişkin bir araştırması, Yekitîya Ewropa yê adlı bir kitabı ve savaştan sonra Liberyalı kadınlara ilişkin sosyal-psikolojik bir araştırması vardır. Çocuk ve Kadın Hakları Vakıf-Derneği ve Avrupa Êzidiler Federasyonu Eş Başkanlığı görevlerini yürüttü. Geçen dönem Diyarbakır Milletvekili olan Aca, çok iyi düzeyde Almanca, orta düzeyde İngilizce biliyor ve bekar.

2- Dr. Nejdet İpekyüz:

1963 yılında Diyarbakır\'ın Bismil ilçesinde dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, 1994-96 arasında Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak Tabip Odası Genel Sekreteri, 1997-98\'de de aynı illerin Tabip Odası Başkanı\'ydı. Bölgedeki tabip odalarından çoğunun kurulmasında da görev aldı. 2001-2004 yılları arasında, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı\'ydı. 2006-2008 yıllarında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi\'nde yer aldı. 2006\'dan bu yana ise Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu üyesi. Dr. İpekyüz, birçok eğitim ve kurs programına katıldı. GAP Bölgesi Sağlık Master Planı\'na öneriler hazırlanmasında koordinatörlük yapan İpekyüz\'ün kitap yayını ve zorunlu göç, bölgede bulaşıcı hastalıklar ve koruyucu sağlık konusunda makaleleri bulunuyor. Aynı zamanda Sarmaşık Derneği kurucusu ve Mezopotomya vakfı üyesi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

3-Ayşe Acar Başaran:

2 Ekim 1985\'te Batman\'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Batman Barosunda avukat olarak görev yaptı. BDP İl Yöneticiliği ve BDP Kadın Meclisinde görev aldı. Özgür Kadın Kongresi Derneği Üyesidir. Geçen dönemde de Batman milletvekili olan ve orta düzeyde İngilizce bilen Başaran, evlidir.

4-Mehmet Rüştü Tiryaki:

Cezaevinde bulunan 1\'inci sıra milletvekili adayı İdris Baluken\'in cezasının kesinleşmesinin ardından yerine genel merkezce yapılan değerlendirmede Avukat Mehmet Rüştü Tiryaki, HDP Batman milletvekili aday listesine alındı. Batman\'ın Sason İlçesi\'nde doğan Tiryaki, eğitim hayatının bir kısmını Sason\'da geçirdi. Sağlık Meslek Lisesinden mezun oldu, bir süre sağlık memurluğu yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun oldu, uzunca bir süre KESK\'in Eğitim-Sen\'in avukatlığını yaptı. 2015\'ten bu yana HDP YSK Temsilcisi olarak görev alıyor.



AK PARTİ :

1-Ziver Özdemir:

5 Nisan 1965\'te Batman\'da doğdu. Dicle Üniversitesi Batman Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü (önlisans) ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. KİT Komisyonu Başkanvekilliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği ile Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Özdemir, evli ve 5 çocuk babasıdır.



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