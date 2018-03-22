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Batman'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi

22 Mart 2018 18:24

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Sason ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK\'lılar arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Yaralı kaçan 2 teröristin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
Diyarbakır\'ın Kulp ile Batman\'ın Sason ilçeleri arasındaki Zore Çayı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, öğle saatlerinde PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çatışmada, 1 PKK\'lı ölü ele geçirildi. Yaralandığı belirlenen 2 terörist ise kaçtı. 
Çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler ile kobra helikopterler sevk edildi. Yaralı teröristlerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. 

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