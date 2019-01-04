Batman'da 39 kişilik işe 5 bin başvuru

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN İl Sağlık Müdürlüğü\'nde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 39 kişilik kadro için 5 bin işsiz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü\'ne başvurdu.

Sağlık Bakanlığı\'nca yurt genelindeki sağlık müdürlüklerinde sözleşmeli olarak işe alınacak 6 bin kişiden 39\'u, Batman\'da istihdam edilecek. Özel güvenlik, veri giriş kontrolü ve başka alanlarda çalıştırılmak üzere 39 kişilik kontenjan için 5 bin işsiz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü\'ne başvurdu. Başvuruların son gününde, İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluştu. Müracaatları alınan işçi adaylarının, istihdam edilip, edilmeyeceği 15 Ocak\'ta Ankara\'da kurayla belirlenecek.

İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, \"Yoğun bir başvuru var. Personelimiz kuyruğu azaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. Başvurular İŞKUR üzerinden değerlendirmeler ise Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bugün sona erecek başvuruların ardından kura, 15 Ocak’ta Ankara\'da gerçekleştirilecek\" dedi.



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