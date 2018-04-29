Batman ve Şırnak'ta saldırılar: İki asker, bir öğretmen hayatını kaybetti

Batman'da iki farklı noktaya düzenlenen saldırılar ile ve Şırnak'ta gerçekleşen saldırı sonrası, iki asker ve bir öğretmen hayatını kaybetti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın özel otomobilini hedef aldığı belirtilen silahlı saldırıda, kurşunlar müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın da içinde olduğu araca isabet etti.

22 yaşındaki Yalçın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda iki asker de yaralandı.

Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Veysi Işık, "Maalesef bir öğretmenimizi kaybettik, 2 öğretmen de yaralandı. Aracıma 10-15 mermi isabet etmiş. Aracı yeğenim kullanıyordu" dedi.

Işık, kaçan saldırganların kullandıkları araçla bu defa Bekirhan Belde Jandarma Karakolu'na bombalı saldırıda bulunduğunu söyledi. AA'nın haberine göre, olay yerinde bulunan 2 asker ve bir vatandaş yaralandı. Saldırganlardan birisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer ikisinin kaçtığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) Şırnak'ın Uludere İlçesi'ndeki askeri üsse akşam saatlerinde gerçekleşen bir başka saldırıda, iki askerin hayatını kaybettiğini, üç askerin de yaralandığını bildirdi.

Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nın askeri üssünü hedef alan saldırı sonrası, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.