T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Batman ve Şırnak'ta saldırılar: İki asker, bir öğretmen hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı'nın aracını hedef alan silahlı saldırı sonucu, olay yerindeki bir öğretmen hayatını kaybetti. Şırnak'ın Uludere ilçesindeki askeri üsse yönelik ayrı bir başka saldırıdaysa, iki askerin yaşamını yitirdiği bildiri

29 Nisan 2018 20:30

Batman'da iki farklı noktaya düzenlenen saldırılar ile ve Şırnak'ta gerçekleşen saldırı sonrası, iki asker ve bir öğretmen hayatını kaybetti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın özel otomobilini hedef aldığı belirtilen silahlı saldırıda, kurşunlar müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın da içinde olduğu araca isabet etti.

22 yaşındaki Yalçın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda iki asker de yaralandı.

Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Veysi Işık, "Maalesef bir öğretmenimizi kaybettik, 2 öğretmen de yaralandı. Aracıma 10-15 mermi isabet etmiş. Aracı yeğenim kullanıyordu" dedi.

Işık, kaçan saldırganların kullandıkları araçla bu defa Bekirhan Belde Jandarma Karakolu'na bombalı saldırıda bulunduğunu söyledi. AA'nın haberine göre, olay yerinde bulunan 2 asker ve bir vatandaş yaralandı. Saldırganlardan birisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer ikisinin kaçtığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) Şırnak'ın Uludere İlçesi'ndeki askeri üsse akşam saatlerinde gerçekleşen bir başka saldırıda, iki askerin hayatını kaybettiğini, üç askerin de yaralandığını bildirdi.

Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nın askeri üssünü hedef alan saldırı sonrası, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Batman KozlukBelediye BaşkanıUludereBelediye Başkanı Veysi IşıkAybüke YalçınYalçınSaldırıdaAjansıVeysi IşıkAracımaAracıIşıkBekirhan Belde Jandarma KarakoluAASaldırganlardanHaber AjansıJandarma Komando

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24