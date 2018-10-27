Batman Valisi, Manisa'ya atandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Valiliği\'ne son çıkan valiler kararnamesiyle Batman Valisi Ahmet Deniz atandı.

Valiler Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın imzasıyla Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Manisa Valiliği\'ne, Batman Valisi Ahmet Deniz atandı. 17 Haziran 2016\'dan bu yana Manisa\'da görev yapan Vali Mustafa Hakan Güvençer ise Mülkiye Başmüfettişliği\'nde görevlendirildi.

AHMET DENİZ KİMDİR?

Vali Ahmet Deniz, 1966\'da Mersin\'in Erdemli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin\'de tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü\'nden mezun oldu. 1989 yılında Artvin Valiliği\'nde maiyet memuru olarak göreve başladı. Bir yıl süre ile İngiltere\'de hizmet içi eğitimi aldı. Sırasıyla Bursa Büyükorhan Kaymakamlığı, Giresun Çamoluk Kaymakamlığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Diyarbakır Silvan Kaymakamlığı, Giresun Espiye Kaymakamlığı, Muğla Dalaman Kaymakamlığı ve en son İstanbul Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 23 Mayıs 2014 tarihinde Ardahan Valisi olarak atandı. Burada 2 yıl görev yaptıktan sonra Bakanlar Kurulu\'nun 1 Haziran 2016 tarih ve 2016/8864 sayılı kararnamesi ile Batman Valisi olarak görev yaptı. Son valiler kararnamesi ile Manisa Valiliği görevine atanan Ahmet Deniz, evli ve 2 çocuk babası.

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