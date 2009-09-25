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Politika

Batman Valisi hakkında suç duyurusu

25 Eylül 2009 23:15

Batman Valiliği, haftalık Batman GAP Gazetesi'nin sahibi ve yazı işleri müdürü Mansur Obut'un, kamuoyuna ve basına, Vali Ahmet Turhan hakkında ''iddialarda bulunduğunu'' kaydederek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Batman Valiliğinin internet sayfasına konulan valilik basın duyurusunda, ilde haftalık olarak yayın yapan Batman GAP Gazetesi sahibi ve yazı işleri müdürü Mansur Obut tarafından, kamuoyuna ve basın kuruluşlarına, ''Vali Turhan hakkında iddialarda bulunulduğu'' belirtildi.

''İddia konuları gerçeği yansıtmamakla birlikte, durum esefle karşılanmıştır'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Gazetecimizin, Valiliğimizin yürüttüğü SODES Projesi kapsamında, Valiliğimize proje teklifi olmuş olup, bu proje teklifinin de Devlet Planlama Teşkilat'ınca yapılan değerlendirmede yetersiz görülmesi üzerine kendisine olumsuz cevap verilmiştir. Gazetecimizin bundan dolayı bu tür tutum ve davranışlar sergilediği değerlendirilmektedir.''

Öte yandan, Obut bugün, Vali Turhan'ın makamında kendisini dövdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Gazeteci Obut, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinin ardından yaptığı açıklamada, aynı dilekçeyi İçişleri Bakanlığına da göndereceğini söylemişti. Obut, gazetesinde yayınladığı ''Bayrama ilgi yoktu'' haberiyle ilgili olarak Valiliğe çağrıldığını ve sözünü ettiği olayın valilikte yaşandığını öne sürmüştü.

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