Batman Valisi, futbolcularla birlikte antrenman yapıp galibiyet istedi

Reşat YİĞİZ / BATMAN,(DHA) - BATMAN Valisi Ahmet Deniz, Çanakkale Dardanel maçı öncesi Batman Petrolsporlu futbolcuların idmanına kırmızı-beyazlı forma ile çıkarak, futbolcuları motive etti.

Batman Valisi Ahmet Deniz, TFF 3\'üncü Lig 1\'inci grupta mücadele eden Batman Petrolspor\'un, sahasında bugün oynayacağı Çanakkale Dardanelspor maçından önce, futbolculara moral vermek için kırmızı-beyazlı ekibin formasını giyip idmana katıldı. Teknik direktör gibi kırmızı-beyazlı ekibin futbolcularını uyaran Vali Deniz, Batman Petrolspor\'un Play-Off\'a çıkması gerektiğini söyledi. Futbolculardan Çanakkale Dardanelspor maçından galibiyet isteyen Vali Deniz, \"Sporun tüm branşlarında düşme ve yükselmeler olacaktır. Ancak cesaretli, yürekli ve özverili çalışmayla istediğimiz başarıyı yakalayabiliriz. Petrolspor bir şehir takımıdır. Batman halkı birlik ve beraberlik içerisinde takımına sahip çıkıyor. Başarımızı daha da artırmak için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz. İlimiz her şeyin en iyisine layıktır. Bugünkü maçınızı kazanarak, Play-Off şansını yakalayın. Desteğimiz tamdır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vali Deniz\'in futbolcularla bir araya gelmesi

-Vali Deniz\'in antremana katılması

-Antremandan görüntü

-Vali Deniz\'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

(FOTOĞRAFLI)