Batman Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

BATMAN, (DHA)-BATMAN Valiliği, kendisini vali ya da kurum müdürü olarak tanıtıp, \'yardım\' adı altında işadamlarından para isteyen art niyetli kişilerin tespit edildiği belirtilerek, dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, zaman zaman Batman veya başka illerden art niyetli kişilerin kendilerini Batman Valisi veya başka bir kamu kurumunun yöneticisi olarak tanıtıp, yardım talebi adı altında işadamlarından para istediğine dair duyumlar alındığı belirtildi. Açıklamada, \"Batman Valiliği’nin veya herhangi bir kamu kurumunun işadamlarından ya da vatandaşlarımızdan herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir yöntemi bulunmamaktadır. Muhtaç, engelli veya diğer başvuru sahibi tüm vatandaşlarımıza \'yardımlar\' Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız (SYDV) tarafından yapılmaktadır. Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın ise Batman Valiliği’nin (04882131001), Emniyet Müdürlüğü’nün (155) veya Jandarma Komutanlığı’nın (156) numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunması rica olunur\" denildi.