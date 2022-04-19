Batman Valiliği iddiaları reddetti: İşkence yok; ithamlar jandarmanın moralini bozmaya yönelik

Batman Valiliği, kamuoyuna yansıyan fotoğraflar ve mağdur ifadelerine rağmen yaşandığı iddia edilen işkenceyi 20 gün sonra reddederek, işkence iddialarının jandarmanın moralini bozmaya yönelik olduğunu savundu. Valilik, Yahya Karabaş'ın da 'yasal mevzuat çerçevesinde' gözaltına alındığını söyledi.

Batman Valiliği, Batman’ın Kozluk ilçesinde köylülere işkence yapıldığı iddiasına ilişkin olarak 20 gün sonra açıklama yaptı. Askerlerin köylülerden Yahya Karabaş’ın başına poşet geçirerek gözaltına alınması ve 4 gün boyunca işkence yapmasına ilişkin ifadelere 20 gün sessiz kalan Batman Valiliği, fotoğraflara yansıyan işkenceyi reddettiği gibi iddiaların jandarmanın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

"Örgüte yardım yaptığı yönünde bulgular olan kişilerin evleri arandı"

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, valilik açıklamasında söz konusu bölgede operasyon başlatıldığını ve eş zamanlı olarak haklarında örgüte yardım yaptığı yönünde bulgular bulunan şahısların ev ve eklentilerinde arama kararı alındığını ve söz konusu kişilerin İl Jandarma Komutanlığınca yasal mevzuat çerçevesinde gözaltına alındığını savundu.

Açıklamasında işkenceye uğrayana Yahya Karabaş’ın anmayan Valilik şu ifadeleri kullandı:

“Şüphelilere işkence yapıldığına yönelik asılsız itham ve iddialarda bulunulmuş ve bu şekilde operasyonda görevli jandarmaların moral ve motivasyonları kırılarak devam eden operasyon boşa çıkarılmaya çalışılmıştır. Operasyon esnasında elde edilen deliller ışığında aralarında işkenceye uğradığı asılsız olarak iddia olunan şüphelilerinde bulunduğu (3) kişi “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ve Tehlikeli Maddeyi İzinsiz Bulundurma” suçlamalarıyla tutuklanarak Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."