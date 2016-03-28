'Batman v Superman' 5 günde 424 milyon dolar gişe yaptı

Merakla beklenen 'Batman v Superman': Dawn of Justice (Adaletin Şafağı) filmi vizyona girdikten sonra 5 gün içerisinde 424 milyon dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardı.

Film eleştirmenlerden olumsuz yorumlar almış olsa da, bugüne kadar ilk 5 gününde en çok gelir elde eden dördüncü yapım oldu.

'Batman v Superman'in sadece ABD'deki gişe hasılatı ise 170,1 milyon dolar oldu ve Mart ayında vizyona giren filmler arasında bugüne kadarki en yüksek hasılatı yakaladı.

DC Comics evreninin en ünlü iki süper kahramanını beyaz perdede ilk kez karşı karşıya getiren film, gişe performansıyla Warner Bros. için de büyük bir başarı oldu.

Warner Bros. firmasının son aylardaki yüksek bütçeli yapımları Jupiter Ascending ve Pan filmleri gişede beklediğini bulamamış ve hayal kırıklığı yaratmıştı.

250 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen Batman v Superman, Warner Bros.'un Harry Potter'ın son filminden bu yana en çok gelir elde ettiği film.

BBC'nin kültür - sanat editörü Mark Kermode, filmi 'büyük hayal kırıklığı' olarak nitelerken, Times gazetesi film eleştirmeni Kate Muir, "Bu süper kahraman curcunası dev bir bilgisayar efekti çorbası içerisinde eriyip gidiyor" yorumunu yaptı.

Warner Bros. dağıtımdan sorumlu yöneticisi Jeff Goldstein ise "Hayranlar ile eleştirmenler arasında açık bir fikir uyuşmazlığı var" dedi.

Medya araştırma şirketi comScore'dan Paul Dergarabedian ise "Açık olarak görülüyor ki burada ana fikir eleştirilerden daha cazip. Eğer çizgi romanlarla biraz ilgiliyseniz ve Batman ile Superman'i biraz tanıyorsanız iki karakterin beyaz perdedeki kapışmasını kaçırmak istememeniz normal" diyor.

Batman v Superman, 66 ülkede 40 binin üzerinde sinema salonunda gösterime girdi.