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Batman Üniversitesi kampüsüne 2 bin 500 çam fidanı dikildi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Üniversitesi Batıraman Kampüsü'nde oluşturulan Bereket Ormanları'na bugün 2 bin 500 çam ağacı dikildi

11 Aralık 2017 20:16

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Üniversitesi Batıraman Kampüsü\'nde oluşturulan Bereket Ormanları\'na bugün 2 bin 500 çam ağacı dikildi. Ağaç dikim töreninde konuşan Vali Ahmet Deniz, \"Bu yıl 150 bin fidan dikildi, yeni yılda hedefimiz 1 milyon fidanı toprakla buluşturmaktır\" dedi.
Batman Üniveirsitesi, Orman Müdürlüğü ve Batman Valiliği işbirliğiyle 2017 yılında 150 bin fidan il genelinde dikildi. Bugün 2 bin 500 fidanın Batıraman Kampüsü\'ndeki Bereket Ormanlarına dikilmesi etkinliğine Vali Ahmet Deniz, eşi Olcay Deniz, Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Gülriz Közbe, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, öğrenciler ve il yöneticileri katıldı. Batman Orman Müdürlüğü ayrıca Gercüş, Beşiri, Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerine de, erozyona karşı binlerce ağaç dikildiği belirtildi. 
Ağaç dikimi öncesi konuşan Vali Deniz, \"Güzel ve güneşli bir gün, tam da ağaç dikilecek bir gün. Geçen yıl diktiğimiz ağaçların dikimine devam ediyoruz. Batman Ünivensitesi Batıraman Kampüsü\'ndeki alanda, bugün dikeceğimiz ağaçlarla beraber, Cumhurbaşkanımız\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın himayelerinde yürütülen \'Bereket Ormanları\' gönül elçileri projesiyle ağaçları dikiyoruz. Bugün dikeceğimiz ağaçlarla 15 bin ramakamına ulaşacağız. Diktiğimiz ağaçların bakımı yapılıyor, bir tanesi bile heba olmuyor, zaten ağaç dikmenin amacı o dur. Bu yıl içinde toplam 150 bin ağacı toprakla buluşturduk. Türkiye, dünyada en çok fidan diken ikinci ülke. Bu vatandaşlarımızın yeşile, sevdaya ve topraklarına sahip çıktığının bir göstergesidir. Çünkü biz \'yaş kesen, baş keser\' bir kültürden geliyoruz. Batman 2017 yılında 150 bin fidan dikti, 2018\'de ise hedef 1 milyon fidanı toprakla buluşturmaktır\" dedi. 

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