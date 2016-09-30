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Kültür-Sanat

Batman Şehir Tiyatroları kayyım tarafından kapatıldı!

Batman Belediyesi’ne bağlı Şehir Tiyatrosu Müdürü Ahmet Bülent Tekik, Şehir Tiyatrosu’nun belediyeye kayyım atanmasının ardından kapatıldığını duyurdutiyatro

30 Eylül 2016 21:14

Batman Belediyesi bünyesinde 3 yıldır faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü, belediyeye kayyım atanmasının ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatılarak, kayyım Şevket Ertuğ Aksoy tarafından Kültür Müdürlüğü’ne bağlandı. Şehir Tiyatroları bünyesinde oynanacak oyunlarında da, iptal edileceği belirtildi.

Sendika.org’da yer alan habere göre, Batman Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürü Ahmet Bülent Tekik, Twitter adresinden “Müdürlüğünü yürüttüğüm Batman Belediyesi Şehir Tiyatrosu bugün itibari ile kapatıldı” mesajını paylaştı.

Üç yılda 15’i aşkın oyun sergileyen Şehit Tiyatrosu bünyesinde, 8 tiyatro oyuncusu bulunuyordu. Tiyatro kapatıldığı için yeni dönemde Kürtçe sahnelenecek olan Moliere’nin Tartufe, Kurşun Askerin Utancı ve Melaye Cizîrî oyunları oynanamayacak.

 

 

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