Batman Sason'da petrol bulundu

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Sason ilçesinde Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Heybeli köyü yakınında ilk kez açılan kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte petrol bulundu.

Sason ilçesine bağlı Heybeli köyü yakınında iki ay önce ilk kez çalışma başlatan TP Batman Bölge Müdürlüğü ekipleri, \'Herent-2\' adı verilen kuyuda petrole rastladı. TP\'nin sahası olarak bilinen ve TPIC\'in sondaj çalışmalarını üstlendiği kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte kaliteli petrol tabakasına rastlandığı belirtildi. Bölgede petrol gravitesi ile üretim kapasitesini araştırıldığı bildirildi.

Öte yandan, TP Batman Bölge Müdürlüğü bölgedeki petrol üretim kapasitesinin artarak, sahalardaki günlük üretimin 27 bin varilin üstüne çıktığını kaydetti.



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