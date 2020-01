Batman Petrolspor-Trabzon Yomraspor 0-1

Reşat YİĞİZ / BATMAN, (DHA)

STAD: 16 Mayıs

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneç (xx), Aydın Karasavuran (xx), Mikail Can (xx)

BATMAN PETROLSPOR: Ökkeş Can (xx)- Ramazan (xx) (Dk. 81 Yusuf), Halil (xx), Reha (xx), Atilla (xx), Erman (xx), Ensar (xxx), Celal (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 67 Murat xx), Samet (xx), Batuhan (xx) (Dk. 60 Serhat xx)

YOMRASPOR: Ferdi (xxx)- Mehmet Can (xxx), Sinan (xx), Osman (xx) (Dk.58 Feyzullah xxx), Münir (xxx), Ali Rüzgar (xxx), Zafer (xxx) (Dk.67 Mustafa xx), Şenol (xxx), Alattin (xxx) (Dk.81 Muhammet), Hamit (xx), Yasin (xxx)

GOLLER: Dk.90 Feyzullah (Yomraspor)

SARI KARTLAR: Reha, Celal, Samed (Batman Petrol), Yasin, Mehmet Can (Yomraspor)