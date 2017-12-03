Batman Petrolspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-1

Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)

STAT: 16 Mayıs

HAKEMLER: Ozan Bilyeci (xx), Sedat Etik (xx), Vedat Demir (xx)

BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (xxx)- Ramazan (xx), Halil (xx), Atilla (xx) (Dk. 35 Veysel xx), Emre Aydın (xx), Emre Taşkın (xx), Ensar (xx), Celal (xx), Emre Bayram (xx) Yusuf (xx) (Dk. 74 Reha x), Samed (xxx) (Dk.84 Serhat)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx)- Emir (xx), Umut (xx), Alper (xx) (Dk.81 Hüseyin x), Ali (xx), İsmail (xx) (Dk.91 Çağrı), Mehmet (xx), Ufukhan (xx), Mehmet (xx), Erhan (xxx), Kaan (xx) (Dk.80 Olcay x)

GOLLER: Dk. 11 Samed (Batman Petrolspor), Dk. 44 Erhan (Manisa Büyükşehir Belediyespor)SARI KARTLAR: Halil, Serhat (Batman Petrolspor), Alper, Emir (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup karşılaşmasında Batman Petrolspor, evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

11\'inci dakikada Petrolspor, golü erken buldu. Bu dakikada, Halil\'in kullandığı serbest atışa Samed harika yükselerek kafayla dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

27\'nci dakikada Manisa Büyükşehir atağında, ceza sahasına giren Alper\'in sağdan sert şutunda top kalecide kaldı.

31\'inci dakikada Batman Petrolspor\'lu Emre Aydın\'ın ceza sahası dışında vurduğu sert şut, kalecide kaldı.

37\'nci dakikada ev sahibi takım serbest atış kullandı. Ortalanan topu Celal kafayla Yusuf\'a gönderdi, bu futbolcunun kafa şutunu kaleci son anda çeldi.

44\'üncü dakikada hızlı gelişen Manisa atağında, İsmail ortaladı, Ali kafayla ceza sahasına indirdi, kaleci Ahmet\'in uzaklaştıramadığı topa Erhan kafayla dokundu: 1-1.

İlkyarı bu skorla sona erdi.

49\'uncu dakikada Manisalı Emir\'in uzaktan harika şutunu, kaleci Ahmet aynı güzellikte kurtararak kornere gönderdi.

67\'nci dakikada Emre Bayram\'la tehlike oluşturdu. Emre\'nin ceza sahasına yakında noktadaki sert şutunda kaleci gole izin vermedi.

89\'uncu dakikada Manisa, gole çok yaklaştı. Bu dakikada kazanılan serbest atışta İsmail\'in kafa şutunu kaleci Ahmet köşeden çıkardı.

90\'ıncı dakikada Petrollü Halil\'in kullandığı korner atışında Celal kafayla iyi vurdu, topla üstten auta çıktı. Uzatma dakikalarında iki tarafın da çabaları skoru değiştirmedi ve zorlu maçta taraflar puanları paylaştı.

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