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Batman Petrolspor - Ofspor : 0 - 1

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) STAT: 16 Mayıs HAKEMLER: Sefa Ercan Meral (xxx), Arda Darcan (xxx), Ersin İşseven (xxx) BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (x) - Ramazan (xx), Halil (x), Reha (x), Atilla (x), Emre Aydın (x) (Dk

11 Mart 2018 20:52

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

STAT: 16 Mayıs
HAKEMLER: Sefa Ercan Meral (xxx), Arda Darcan (xxx), Ersin İşseven (xxx)
BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (x) - Ramazan (xx), Halil (x), Reha (x), Atilla (x), Emre Aydın (x) (Dk.76 Muhammed (x),  Erman (x), Ensar (x), Celal (x) Emre Bayram (x) (Dk.46 Yunus Emre(x), Samed (x)
OFSPOR A.Ş.: Yunus Emre (xx) - Arif (xxx), Fatih (xxx), Sergen (xxx), Nevzat (xxx),  Muhammet (xxx), Talha (xxx), Hamdi (xx)(Dk. 63 Fatih Aydın xx), Furkan (x)(Dk. 27 Beycan xxx), Abdulkadir (xxx), Ferhat (xxx)
GOL: Dk.32 Abdulkadir (Ofspor)
SARI KARTLAR: Ahmet, Celal (Batman Petrolspor)
KIRMIZI KART: Dk.26 Yunus Emre (Ofspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un 26\'ncı haftasında Batman Petrolspor, sahasında 70 dakika 10 kişi oynayan rakibi Ofspor\'a 1-0 mağlup oldu. 
26\'ıncı dakikada, konuk takım Ofspor 10 kişi kaldı. Kaleci Yunus Emre, Batman Petrolsporlu Samed\'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gördü. Bu dakikada kazanılan serbest atışı Halil kullandı, top az farkla auta çıktı. 
32\'nci dakikada Ofspor golü buldu. Hızlı gelişen Ofspor atağında, sağ kanattan Nevzat\'ın ortasında Abdulkadir gelişine vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.
60\'ıncı dakikada Samed\'in soldan ortaladığı topa Emre Aydın\'ın bekletmeden vurdu, kaleci topu güçlükle önledi.
63\'üncü dakikada gelişen Petrolspor atağında, Emre Aydın, ceza sahası dışında sert vurdu, bir kez daha kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ofspor, deplasmanda Batmane Petrolspor\'u 1-0 mağlup etti.

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