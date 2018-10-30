Batman Petrolspor - Kasımpaşa maçı tatil edildi

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur Eleme maçında oynanan Batman Petrolspor - Kasımpaşa maçı, Kasımpaşalı Koita'nın yüzüne su şisesi atılması nedeniyle tatil edildi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, 3. Lig takımlarından Batman Petrolspor'a konuk oldu. Maçın uzatma dakikalarında Batman tribünlerinden Kasımpaşalı Koita'nın yüzüne su şisesi atıldı. Fransız futbolcu, uzun süre yerden kalkamadı. Sahaya ambulans girdi. Bir süre sonra Koita ayağa kalktı. Hakem Özgür Yankaya ve yardımcıları da oyun alanını terk etti. Kasımpaşalı futbolcular da koridora girdi.

Koita ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hakem Özgür Yankaya maçı tatil etti.

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