Batman Petrolspor - Karaköprü Belediyespor: 1-1

Reşat YİĞİZ / BATMAN (DHA)

STAT: 16 Mayıs Şehir

HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü (xx), Necmi Demir (xx), Bekir Özçelik (xx)

BATMAN PETROLSPOR: Süleyman (xx), Nurullah (xxx), Halil Aşut (xx), Emre Aydın (xx) (Dk. 68 Burak Sarı x), Bedri (xx), Mehmet Bağlı (xx), Hasan Ahmet Sarı (xx), Mertcan (xx) (Dk. 78 Kadir x), Erhan (xx), Samed (xx) (Dk. 63 Emre Bayram x), Celal (xxx)

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Bilal (xx), Mehmet (Dk. 10 Ali xx), Fatih (xx), Batuhan (xxx), Bilal Şeflek (xx) (Dk. 73 Safa xx), Yeldar (xxx) (Dk. 60 Hüseyin xx), Hasan (xx), Mert (xxx), Emre (xx), Hakan (xx), Alper Hamdi (xxx)

GOLLER: Dk. 53 Nurullah (Batman Petrolspor) - Dk. 85 (P) Batuhan (Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Erhan, Samed, Burak Sarı (Batman Petrolspor) - Hasan, Hakan, Mert (Karaköprü Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup ilk hafta karşılaşmasında Batman Petrolspor ile Karaköprü Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

13\'üncü dakikada hızlı gelişen Karaköprü atağında Yeldar kaleciyle karşı karşıya kaldı, Süleyman son anda tehlikeyi önledi.

28\'inci dakikada Batman Petrolsporlu Bedri sağdan şık ortaladı, Hasan Ahmet Sarı\'nın kafa şutu kalecide kaldı.

47\'nci dakikada Batman Petrolspor ceza sahasında tehlike oluştu. Yeldar\'ın ceza sahası içindeki şutunu son anda Celal önledi.

50\'nci dakikada Karaköprü kalesinde tehlike oluştu. Bu dakikada Samed, ceza sahasına girer girmez vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

53\'üncü dakikada Batman Petrolspor aradığı golü buldu. Kazanılan köşe vuruşunu Halil kullandı, Karaköprü kalecisi Bilal boşa çıktı, Nurullah kafayla dokundu, top ağlarla buluştu: 1-0.

64\'üncü dakikada Batman defansının uzaklaştıramadığı topu Hüseyin kaptı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

85\'inci dakikada Karaköprü Belediyespor penaltı kazandı. Batman Petrolsporlu Mehmet Bağlı ceza sahası içinde topu elle kesti ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batuhan, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

Kalan bölümde tarafların çabası sonucu değiştirmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.