Batman Petrolspor - Göztepe: 3-1

Arif ARSLAN / BATMAN, (DHA)

HAKEMLER: Ali Şansal (xx), Mustafa Savranlar (xx), Mustafa Bora Özkara (xx)

BATMAN PETROL: Ökkeş (xxx), Bahri (xxx) (Dk. 80 Abdurrahman), Yunus Emre (xxx) (Dk. 62 Muhammed Uyanık xxx), Serhat (xxx), Halil (xxx), Emre Aydın (xxx), Celal (xxxx), Veysel (xxx), Samed (xxx) (Dk. 88 Yusuf) , Emre Yumuşak (xxx), Batuhan (xxx)

GÖZTEPE: Günay (x), Leo (xx), Halil (xx), Axel Thomas (xx) (Dk. 77 Gökay x), Kossi Prınce (x), Tanju (x), Doğanay (x), Milos (x), Hakan (x), Muhammed Enes (x), Yoan Patrıck (xx)

SARI KARTLAR: Emre Yumuşak, Bahri (Petrol), Kossi (Göztepe)

GOLLER: Dk. 43 Celal, Dk. 64 Emre Aydın, Dk. 67 Muhammed Uyanık (Batman Petrolspor), Dk. 28 (P) Axel (Göztepe)



Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Turu\'nda Batman\'da oynanan müsabakada 3\'üncü Lig 1\'inci Grup temsilcisi Batman Petrolspor, Süper Ligi ekiblerinden Göztepe’yi sahasında 3-1’lik skorla yenerek, üst tura çıktı. 17 yıl önce Petrolspor’u, Süper Lig yolunda eleyen Göztepe’den rövanşı alan kırmızı-beyazlıların bu galibiyeti, kent merkezinde coşkuyla kutlandı. Batman Petrolspor\'u galibiyete taşıyan golleri Celal, Emre ve Muhammed kaydederken, Göztepe\'nin tek golü ise Axel Thomas\'tan geldi.

7\'inci dakikada, Petrolsporlu Serhat, sağ kanattan korner çizgisine kadar indikten sonra ceza sahasına yaptığı ortayı iyi takip eden Batuhan\'ın sert şutunda top ağlarla buluştu ancak, orta yapılmadan önce topun aut çizgini geçtiği gerekçiyle bu gol sayılmadı.

14\'üncü dakikada Göztepe oyuncusu Axsel, ceza alanı dışında sert vurdu, top kaleci Ökkeş’te kaldı.

21\'inci dakikada, Leo’nun soldan ortasında, ceza sahası dışında topu önünde bulan Yoan\'ın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

28\'inci dakikada, konuk ekip golü penaltından buldu. Bu dakikada Emre Yumuşak, Muhammed Enes’i düşürünce, orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Axsel, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

35\'inci dakikada Kırmızı beyazlı ev sahibi ekip, bu dakikada etkili oldu. Kazanılan serbest atışta topu önünde bulan Batuhan’ın şutunu kaleci Günay, son anda karnere çeldi.

43\'üncü dakikada yine ev sahibi ekip Petrolspor geliştirdiği atakla skora dengeyi getirdi. Bu dakikada Emre Aydın sol kanatta indiği son çizgide korner çizgisinin bitişiğinde düşürüldü. Kazanılan serbest atışı kaptan Halil kullandı. Ceza sahasına gelen ortayı iyi takip eden Celal’in kafa şutunda top ağlarla buluştu: 1-1

İlk yarı bu skorla sona erdi.

49\'uncu dakikada Göztepeli Halil, seri çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sert vurdu, defans son anda bu şutu kornere çeldi.

64\'üncü dakikada, Petrolspor Emre Aydın’la öne geçti. Sağdan ceza alanına giren Serhat\'ın sert şutu kaleciden döndü. Dönen topu önünde bulan Emre, plase bir vuruşta topu ağlarla gönderdi: 2-1.

67\'nci dakikada Petrolspor farkı ikiye çıkardı. Batuhan’ın soldan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Muhammed Uyanık kafayla dokundu, meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı 3-1 kazanan Batman Petrolspor, Süper Lig ekibi Göztepe\'yi Ziraat Türkiye Kupası\'nda safdışı bırakmayı başarırken, 17 yıl öncenin rovanşını da almış oldu.

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