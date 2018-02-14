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Spor

Batman Petrolspor - Erzin Belediyespor: 0-1

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-STAT: 16 Mayıs HAKEMLER: Gökhan Özbulut (xx), Emre Aslan (xx), Sezgin Şahbaz (xx) BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (x), Ramazan (x), Serhat (x), Halil Aşut (x), Atilla (x) (Dk

14 Şubat 2018 19:50

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-STAT: 16 Mayıs
HAKEMLER: Gökhan Özbulut (xx), Emre Aslan (xx), Sezgin Şahbaz (xx)
BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (x), Ramazan (x), Serhat (x), Halil Aşut (x), Atilla (x) (Dk. 75 Yunus x), Emre Aydın (x), Ensar (x), Hakan (x), Hüseyin (x) (Dk. 46 Reha (x), Emre Bayram (x), Samed (x) (Dk. 72 Veysel x)
ERZİN BELEDİYESPOR: Emre (xx), Nureddin (xxx), Samet (xx) (Dk. 60 Mert xxx), Ali (xxx), Melih (xxx), Okan (xxx), Sefa (xxx), Şerif (xxx), Tugay (xxx) (Dk. 60 Kaan xx), Fatih (xxx), Umut (xxx)
GOL: Dk. 90+2 Mert (Erzin Belediyespor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 44 Halil (Batman Petrolspor) - Dk. 44 Ali (Erzin Belediyespor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Batman Petrolspor, kendi sahasında Erzin Belediyespor\'a maçın uzatma dakikalarında Mert\'in attığı gol ile 1-0 yenildi. 

36\'ncı dakikada ev sahibi Petrolspor\'un geliştirdiği atakta ceza sahasına giren Emre, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi.
44\'üncü dakikada konuk Erzin Belediyesporlu Ercan ile Batman Petrolsporlu Halil arasında yaşanan gerginlik sonucunda saha karıştı. Yaşanan arbede sonrası hakem Gökhan Özbulut, Ercan ve Halil\'e kırmızı kart göstererek saha dışına gönderdi. 
90+2\'nci dakikada gelişen konuk ekip atağında Sefa\'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mert\'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
Maçta başka gol olmayınca karşılaşmayı konuk ekip Erzin Belediyespor maçı 1-0 kazandı.

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