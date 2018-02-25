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Spor

Batman Petrolspor - Çanakkale Dardanelspor: 3 - 2

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) STAT: 16 Mayıs HAKEMLER: Önder Turgay (x), Kadir Üna l(x), Barış Sun (x) BATMAN PETROL: Ahmet (xxx) -  Ramazan (xx) (Dk

25 Şubat 2018 21:02

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

STAT: 16 Mayıs
HAKEMLER: Önder Turgay (x), Kadir Üna l(x), Barış Sun (x)

BATMAN PETROL: Ahmet (xxx) -  Ramazan (xx) (Dk.46 Samed (xxx), Reha (xxx), Atilla (xxx), Emre Aydın (xxx), Erman (xxx), Ensar (xxx), Celal (xxx), Emre Bayram (xxx)(Dk.89 Muhammed (?), Veysel (xxx), Fahri (xxx)
ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (x) -  Hüseyin (xx), Sinan (xx), Ahmet (xx), Uğur (x), Serhat (xx), Furkan (x) (Dk.49 Ahmet x), Orhan (x), Hasan (xx), Tahir (xx) (Dk.38 Şahin x), Veli (x)
GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 28 (P) Tahir (Çanakkale Dardanelspor), Dk. 44 Veysel, Dk. 55 Reha, Dk. 78 Samet (Batman Petrolspor)
SARI KARTLAR: Samed (Batman Petrolspor), Hasan (Çanakkale Dardanelspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un 24\'üncü hafta karşılaşmasında Batman Petrolspor sahasında  2-0 geriye düştüğü maçta, Çanakkale Dardanelspor\'u 3-2 mağlup etti.

5\'inci dakikada, kazanılan korner artışında Batman Petrolsporlu Celal kafayla vurduğu topu defans uzaklaştırdı.
15\'inci dakikada, Çanakkale Dardanel yaptığı atakla Tahir\'le golü buldu. 0-1
28\'inci dakikada, Çanakkale Dardanelsporlu Uğur ceza sahası içerisinde yer kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tahir, kendisinin ve takımının ikinci golunu kaydetti. 0-2
44\'uncu dakikada, Emre Bayram\'ın kullandığı serbest vuruşun ardından oluşan karambolde, kalecinin çeldiği topu Fahri\'nin vuruşunu tamamlayan Veysel durumu 1-2\'e getirdi. 
55\'inci dakikada, Emre\'nin sağdan ortaladığı topu Samed kafayla Reha\'ya gönderdi, Reha\'nın kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-2.
72\'inci dakikada, Petrolsporlu Emre, sağdan ceza alanına yaptığı ortada Samed\'in sert şutu ağlar gitti: 3-2. 
85\'inci Çanakkale Dardanelspor tehlikeli geldi. Serhat\'ın şutunu, Batman Petrolsporlu Fahri, çizgiden çıkardı. 

Karşılaşma Petrolspor\'un 3-2\'lik galibiyetiyle sona erdi.

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