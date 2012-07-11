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Yaşam

Fizikçiler: Batman o kanatlarla uçamaz, çakılır!

Batman'in 4.5 metrelik kanatlarıyla uçuşunu analiz eden İngiliz fizik öğrencileri "350 metre uçabilir ama inişte yaralanır, hatta ölebilir" dedi

11 Temmuz 2012 09:39

Batman'in 4.5 metrelik kanatlarıyla uçuşunu analiz eden İngiliz fizik öğrencileri "350 metre uçabilir ama inişte hızı saatte 80 kilometreye çıkacağı için kesin yaralanır" dedi.

Sabah'ın haberine göre, süper kahraman Batman'in son filmi "Kara Şövalye Yükseliyor," 20 Temmuz'da gösterime girecek. Hazır film gündemdeyken İngiliz Leicester Üniversitesi'nden fizik öğrencileri "Yarasa Adam"la ilgili bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre; ünlü süper kahramanın 4.5 genişliğindeki kanatları belki uçmasını sağlar ama Batman'in inişi çok sert olur. Hatta bu iniş, Batman'in ölmesine de neden olabilir! 4.5 metrelik kanat genişliğinin normalde planörlerin kullandığının yarısı olduğunu belirten öğrenciler, Batman'in, Gotham City üzerinde uçabileceğini ancak iniş sırasındaki fazla hızlı olacağı için yaralanmasının kesin olacağını iddia etti.

Batman'in 150 metrelik bir yükseklikten atladığını düşünen araştırmayı yapan 4 öğrenci, süper kahramanın 350 metre uçabileceğini hesapladı. Ancak Batman'in uçuş hızının yere iniş sırasında saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı ve bu hızda da kahramanın yaralanmadan durmasının imkânsız olduğu belirtildi.

Öğrencilerden 22 yaşındaki David Marshall, "Batman bu uçuştan canlı çıkmak istiyorsa daha büyük bir pelerin kullanmalı. Ancak havada kalmak istiyorsa beline jet motoru takmayı düşünebilir" dedi. Ödevlerinin sonuç bölümünde öğrenciler, Batman'e inerken paraşüt kullanmasını tavsiye etti!

 

 

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