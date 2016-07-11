Batman köylerinde 1980 darbesine kadar 15 bin olan Ezidi sayısı 149’a düştü

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı 15 köy ve mezrada 1980 darbesine kadar 15 bin Ezidi yaşıyordu. Ezidilerin sayısı bugün 149’a kadar düştü.

Beşiri ve çevresindeki Ezidi köylerindeki davul-zurnalı düğünler, ziyafetler, halkoyunları, harman günleri yerlerini sessizliğe bıraktı. Cumhuriyet'ten Arif Aslan'ın haberine göre, Uğurca, Kuşçukuru ve Taharri gibi yerleşim birimlerindeki tapulu arazilerin işgaline karşı açtıkları davaların sonuçlanmasını bekleyen Ezidiler, köylerine dönmek istediklerinde karşılaştıkları engellere isyan ediyor.

Batman’ın Beşiri ilçesinin Garzan Çayı kıyısındaki Ezidi köy ve mezraları, artık virane gibi. Atbağı, Yolveren, Duşa, Kuşçukuru ve Taharri’de tek bir Ezidi kalmadı. Beşiri ilçesinin köylerinde kalan toplam Ezidi sayısı 149’a düştü. 1997 yılında köyünden ayrılarak Almanya’ya göçen Musa Okçu, “Yılda 1-2 kez gelebildiğim köyüm hep gözümde tütüyor. Burada arazilerimiz var. Bu toprak beni çekiyor” diyor.

Beşiri ilçesi ile birleşen Tahhari köyünün 30 yıl öncesine kadar 80 hane olduğunu anlatan Orhan Onat ise köylerine dönmek istedikleri zaman karşılarına engeller çıkarıldığını belirterek “35 yıldır Almanya’da yaşıyorum. 1989’da yakınlarımız ayrıldığında meyve veren ağaçlarımız ve değirmenimiz vardı. Şimdi ne bir ağaç ne değirmenden bir parça kaldı. Kendiliğimizden 5 bin kilometre uzağa gitmedik. Bu göçün bir nedeni vardır elbette” diyor.

35 yıldır kesintisiz muhtarlığını yaptığı Uğurca’da sağlık sorunları nedeniyle görevini oğlu Erkan Tağay’a bırakan Yusuf Tağay, “Bize resmen alın çantanızı gidin diyorlar. Tam 4 yıldır mahkemelik olan 6 bin dönüm araziyi süremiyoruz. Çoluk-çocuk zor durumdayız. Ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. Şengal’den gelip 1.5 yıl süreyle yanımıza sığınan 2000’e yakın kardeşimiz, Avrupa ve Irak’a gidince yine yalnız kaldık” diyor.

32 yıl önce emanet teslim ettikleri Kuşçukuru köyüne dönebilmek için 4 yıldır Batman mahkemelerinde açtıkları davaların büyük bölümünü kazandıklarına dikkat çeken Nedim Erkiş ve Salih Baran, karşılaştıkları engellere anlam veremediklerini belirterek “Köyümüze dönmek istiyoruz dediğimizde arazimizi işleyenler sözlerini yerine getirmedi. Hukuk yolunu tercih ettik. 6 mahkeme kazandık ama arazilerimiz hâlâ birilerinin işgali altında. Tapulu arazilerimizi ve mülkiyetimizi ekip biçemiyoruz. Mahkemenin verdiği kararlar hiçe sayılıyor” diye konuştu.