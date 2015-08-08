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Dünya
Deutsche Welle

'Batman katili'ne müebbet hapis

2012'de ABD’nin Colorado eyaletinde Batman filminin gösteriminin yapıldığı bir sinemaya düzenlediği saldırıda 12 kişiyi öldüren James Holmes müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

08 Ağustos 2015 14:04


James Holmes, kısa bir süre önce yetkili mahkemenin jürisi tarafından 12 kez cinayetten suçlu bulunmuştu. 27 yaşındaki Holmes'un idam cezasına çarptırılması ihtimali gündeme gelmişti.

Jüri üyeleri arasında ceza konusunda görüş ayrılıkları olduğu için Holmes'un idam cezasına değil, müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Failin kararın açıklandığı sırada tepkisiz kaldığı görüldü.

Savunma makamı, müvekillerinin şizofreni hastası olduğu ve ceazi ehliyeti olmadığını ileri sürmüştü.

Kanlı gün

ABD kamuoyunda "Batman katili" olarak anılan 27 yaşındaki James Holmes, Colorado eyaletindeki Denver kentinde Batman serisinin "Kara Şövalye Yükseliyor" (The Dark Knight Rises) adlı filminin prömiyerini yapan bir sinemayı 20 Temmuz 2012 tarihinde basmıştı.

Gaz maskesi takan ve çelik yelek giyen saldırgan 12 kişiyi öldürmüş, 70 kişiyi de yaralamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD ColoradoBatmanJames HolmesHolmesJames Holmes ColoradoDenverYükseliyor34;Dark Knight Rises)TemmuzDeutsche Welle Türkçe Reuters BÖ

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