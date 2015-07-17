'Batman katili' davasında karar verildi

ABD kamuoyunda "Batman katili" olarak anılan 27 yaşındaki James Holmes, Colorado eyaletindeki Denver kentinde Batman serisinin "Kara Şövalye Yükseliyor" (The Dark Knight Rises) adlı filminin prömiyerini yapan bir sinemayı 20 Temmuz 2012 tarihinde basmıştı.
Gaz maskesi takan ve çelik yelek giyen saldırgan 12 kişiyi öldürmüş, 70 kişiyi de yaralamıştı.
Saldırgan James Holmes, sinemanın arkasındaki otoparkta yakalanmış, oturduğu apartman dairesine operasyon ihtimaline karşı bubi tuzaklı patlayıcılar yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.
Baskın esnasında 24 yaşında olan saldırgan, Colorado Üniversitesi Tıp Okulu'nda okuyordu.
'Cezai ehliyeti yoktur' iddiası
Colorado eyaletindeki Centennial kentindeki mahkemede görülen duruşmada jüri üyeleri saldırganın olay esnasında cezai ehliyetinin bulunduğuna hükmettiler.
Avukatları, saldırganının cezai ehliyetinin bulunmadığı, tedavi görmek üzere psikiyatri kliniğine yatırılması gerektiğini savunuyordu.
Jüri, James Holmes'u 12 kere cinayetten suçlu buldu. Sanık, cinayet, cinayete teşebbüs ve patlayıcı madde bulundurmaktan toplam 166 ayrı suçtan suçlu bulundu. Ölüm cezası alması beklenen sanığın cezası ilerleyen haftalarda açıklanacak.