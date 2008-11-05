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Yaşam

'Batman' ismi kime ait?

Geçtiğimiz günlerde, Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, 'Batman' isminin yalnızca Batman kentine ait olduğunu iddia ederek, Batman filminin yapımcılarını mahkemeye vereceklerini a&

05 Kasım 2008 02:00

Geçtiğimiz günlerde, Batman Belediye Başkanı Hüseyin
Kalkan, 'Batman' isminin yalnızca Batman kentine ait olduğunu iddia ederek, Batman filminin yapımcılarını mahkemeye vereceklerini açıkladı. Gazeteci Yılmaz Özdil, bu tavrı Hürriyet gazetesinde ironik bir dille eleştirdi.

Yılmaz Özdil'in 'Obama mı?, McCain mi?, Batman mi?' adlı yazısı:

Obama’ya sormuşlar...

Kahramanınız kim?

"Batman" demiş.

McCain’e sormuşlar...

Kahramanınız kim?

"Batman" demiş.


Biri siyah, biri beyaz.

Biri Cumhuriyetçi, biri Demokrat.

Biri genç, biri yaşlı.

Fikirleri taban tabana zıt.

Uzlaştıkları tek konu var:

"Batman."

Hani şu, geceleri ortaya çıkan, maskeli pelerinli, acayip otomobili olan arkadaş...

Üşenmedim, Batman’ı aradım!

Batman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Doğan Haber Ajansı Batman Temsilcisi arkadaşım Arif Arslan’a sordum: "Ne düşünüyorsunuz bu konuda?" 

Hesapta, Batman’da sinema var mı, Batman filmi Batman’da oynadı mı, elalem neyle uğraşıyor biz neyle uğraşıyoruz filan gibi "sosyal içerikli" yazı ayarlayacağız...

Arif dedi ki:

"Abi, Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, Batman filmini mahkemeye vermeye hazırlanıyor!"

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8-10 saniye kalakaldım...

"Nası yani?" dedim.

Arif anlattı:

"Batman Belediye Başkanı’na göre, dünyada bi tane Batman var... Açın haritaları, ansiklopedileri bakın, diyor Batman Belediye Başkanı, orijinali biziz, marka da bizim... Bizim adımızı kullanarak para kazandıklarını, bizim avucumuzu yaladığımızı düşünüyor. Bu nedenle, Batman’ın yapımcısını mahkemeye verecek, tazminat talep edecek."

Vaziyetimiz budur.

Düşüne düşüne, kan ter içinde kalanları vallahi anlamıyorum... Türkiye’de yazı yazmak hakikaten çok kolay.

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