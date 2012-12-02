Hurdalıktan topladığı saclarla iki 'Batmobill' yaptı

Doğubayazıt İlçesi Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan İsmail İlhan (42), Batman filminden etkilenince, hurdalıktan topladığı çamaşır makinesi, buzdolabı, masa, sandalye, ütü masalarının saclarını kullanarak biri kanatlı iki otomobil üretti.

Kaporta ustası İlhan, "15 yıldır kaporta ustalığı yaptığını, Batman filminden etkilenerek otomobil yapmaya karar verdiğini" söyledi.

İlhan, bu saclara şekil verdikten sonra biri tek, diğeri iki kişilik iki otomobilin yapımını tamamladığını ifade etti.

Araçlarından birine 'Fırtına', diğerine 'Yarasa' ismini koyduğunu söyleyen İlhan, bu otomobillerde iki ayrı araba markasının motorunu kullandıklarını anlattı.

İlhan, yangın söndürme tüpleri de yerleştirdiği araçlarının yapımını tamamlamasının ardından test sürüşü için Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden izin alarak test sürüşü yaptığını belirtti.

İlhan, otomobillerin motorları hariç kaporta, boya ve elektrik işlerini kendisinin yaptığını anlatarak, 'Destek sağlanırsa daha farklı modeller yapacağım. İstenildiği taktirde araçlarımın filmlerde kullanılmasına izin vereceğim' dedi.