T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hurdalıktan topladığı saclarla iki 'Batmobill' yaptı

Doğubayazıt İlçesi Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan İlhan, araçlardan birine 'Fırtına', diğerine 'Yarasa' ismini koyduğunu söyledi

02 Aralık 2012 16:17

Doğubayazıt İlçesi Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan İsmail İlhan (42), Batman filminden etkilenince, hurdalıktan topladığı çamaşır makinesi, buzdolabı, masa, sandalye, ütü masalarının saclarını kullanarak biri kanatlı iki otomobil üretti.

Kaporta ustası İlhan, "15 yıldır kaporta ustalığı yaptığını, Batman filminden etkilenerek otomobil yapmaya karar verdiğini" söyledi.

İlhan, bu saclara şekil verdikten sonra biri tek, diğeri iki kişilik iki otomobilin yapımını tamamladığını ifade etti.

\

Araçlarından birine 'Fırtına', diğerine 'Yarasa' ismini koyduğunu söyleyen İlhan, bu otomobillerde iki ayrı araba markasının motorunu kullandıklarını anlattı.

İlhan, yangın söndürme tüpleri de yerleştirdiği araçlarının yapımını tamamlamasının ardından test sürüşü için Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden izin alarak test sürüşü yaptığını belirtti.

İlhan, otomobillerin motorları hariç kaporta, boya ve elektrik işlerini kendisinin yaptığını anlatarak, 'Destek sağlanırsa daha farklı modeller yapacağım. İstenildiği taktirde araçlarımın filmlerde kullanılmasına izin vereceğim' dedi.

ETİKETLER

otomobilbatmanotomobilsacfırtınayarasakaportahurdacılıkdoğubayazıtsanayi sitesiismail ilhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24