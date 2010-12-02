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Kültür-Sanat

Batman efsanesi sona eriyor

Kara Şövalye serisinin yönetmeni Christopher Nolan, önümüzdeki yıl çekilecek üçüncü film 'The Dark Knight Rises' ile birlikte serinin biteceğini açıkladı.

02 Aralık 2010 02:00

T24 -  Kara Şövalye serisinin yönetmeni Christopher Nolan, önümüzdeki yıl çekilecek üçüncü film 'The Dark Knight Rises' ile birlikte serinin biteceğini açıkladı.



Entertainment Weekly dergisine konuşan Christopher Nolan, söylentileri doğruladı ve kendisinin çekeceği The Dark Knight Rises'ın son Batman filmi olacağını söyledi.


Batman hayranları bu kararla beraber hayal kırıklığına uğrasa da Inception (Başlangıç) filmiyle onun orijinal fikirleriyle de neler yaratabileceğini gören sinemaseverler karardan oldukça memnunlar.


Sıfırdan bir senaryo yaratmanın gözünü korkuttuğunu ifade eden yönetmenin kendisiyse üçüncü film sayesinde Batman dünyasının kurallarıyla sınırlı kalmaktan mutluluk duyduğunu açıkladı.


Inception'ın dünya çapındaki 820 milyon dolarlık gişe başarısı da Nolan'a yaramış. Bağlı olduğu Warner Bros stüdyosunun Inception'ın başarısından dolayı kendisine hiç karışmaması sayesinde çekeceği Batman filmine hevesi artmış.


Senaryosu oyunculara Ocak ayında teslim edilecek filmin çekimleri Mayıs ve Kasım ayları arasında yapılacak. The Dark Knight Rises 2012'de gösterimde olacak.



(ntvmsnbc.com'un haberi)

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