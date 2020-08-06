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Koronavirüs

Batman'daki istifaların ardından Düzce’de de 2 doktor görevi bıraktı

Doktorların yorgunluk ve haksızlık gerekçesiyle istifa ettiği iddia edildi

06 Ağustos 2020 17:30

Türkiye’de Koronavirüs vakaları yeniden artışa geçerken, doktor istifaları da peş peşe gelmeye başladı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanından birinin istifa, diğerinin de emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Batman'da 4 doktorun ardından Düzce'de enfeksiyon hastalıkları uzmanı istifa etti, biri ise emeklilik dilekçesini verdi.

"Haksızlık" ve "yorgunluk" iddiası

Hastanede görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Arif Doğan Habiloğlu, yönetime istifa dilekçesi vererek izne ayrıldı. Doktorlardan Erhan Sert ise emekli olmak için dilekçe verdi. İki doktorun da uğradıkları haksızlık ve virüsle mücadelede yorgun düşmeleri nedeniyle görevlerinden ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Sözcü'ye konuşan Dr. Habiloğlu, izinde olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtirken, Dr. Erhan Sert ise 62 yaşında olduğunu, risk grubunda bulunduğunu, yorgunluk nedeniyle yıprandığını ve bu nedenle emekliliğini istediğini açıkladı. Hastane Başhekimi Dr. Volkan Temi ise telefonlara yanıt vermedi.

 

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