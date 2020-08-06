Batman'daki istifaların ardından Düzce’de de 2 doktor görevi bıraktı

Sözcü'de yer alan habere göre, Batman'da 4 doktorun ardından Düzce'de enfeksiyon hastalıkları uzmanı istifa etti, biri ise emeklilik dilekçesini verdi.

"Haksızlık" ve "yorgunluk" iddiası

Hastanede görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Arif Doğan Habiloğlu, yönetime istifa dilekçesi vererek izne ayrıldı. Doktorlardan Erhan Sert ise emekli olmak için dilekçe verdi. İki doktorun da uğradıkları haksızlık ve virüsle mücadelede yorgun düşmeleri nedeniyle görevlerinden ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Sözcü'ye konuşan Dr. Habiloğlu, izinde olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtirken, Dr. Erhan Sert ise 62 yaşında olduğunu, risk grubunda bulunduğunu, yorgunluk nedeniyle yıprandığını ve bu nedenle emekliliğini istediğini açıkladı. Hastane Başhekimi Dr. Volkan Temi ise telefonlara yanıt vermedi.