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Koronavirüs

Batman'da Vali ve Emniyet Müdürü, Koronavirüs genelgesine uymadı!

24 Ağustos 2020 17:57

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünler için yayımladığı genelgeye Batman'da vali ve emniyet müdürünün uymadığı görüldü. Bir düğüne katılan Vali Hulusi Şahin maske takmazken, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ise kol kola halay çekti.

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