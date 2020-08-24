Batman'da Vali ve Emniyet Müdürü, Koronavirüs genelgesine uymadı!

Sözcü'den Mehmet Pişkin'in haberine göre; bir düğüne katılan Vali Hulusi Şahin maske takmadı, gelin ve damatla maskesiz fotoğraf çektirdi, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ise, sosyal mesafeye uymadı, kol kola halaya durdu. Hayat Eve Sığar uygulamasında haritasının tamamı “kırmızı” gözüken kentten gelen görüntüler tepki çekti.

Öte yandan Vali Şahin’in maske takmamasıyla ilgili haber yapan bir yerel bir gazeteye ise baskı uygulandığı ileri sürüldü.

Genelge hiçe sayıldı

İçişleri Bakanlığı 24 Haziran'da 81 ilin valiliğine, “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Buna göre düğünlerde gelin ve damat dışında halay çekilmesi yasaklandı. Maske takılması da zorunlu hale getirildi.

Ancak Batman'da bu genelgeyi vali ve emniyet müdürü ihlal etti. Bir gazinin düğün törenine katılan Vali Hulusi Şahin maske takmadı, gelin ve damatla da maskesiz bir şekilde fotoğraf çektirdi.

Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ise sosyal mesafeye uymadı, düğüne katılanlarla kol kola halaya durdu.

Vali Şahin daha önce de kendisini ziyaret eden 9 kişilik iş insanı heyetiyle maskesiz fotoğraf çektirmişti.