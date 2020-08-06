17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıyla suçlanan uzman çavuşun haberini yapan gazeteciye soruşturma

Batman'da uzman çavuş Musa Orhan'ın 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını haberleştiren Jiyan Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi İdris Yayla hakkında soruşturma açıldı.



Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, haberleri yayımlayan Jiyan Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi İdris Yayla hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) "halkı kin ve düşmanlığa veya aşağılama" fiilini düzenleyen 216’ncı maddesi uyarınca soruşturma başlattı.

Yayla, ifade verdi

Haberleri "suç" olarak gösterilen Yayla soruşturma kapsamında, 4 Ağustos’ta Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

"Genç bir kadın ölümle pençeleşirken habercilerle uğraşılması ilginç"

Haberi neden yaptığı sorulan Yayla, genç bir kadının ölümle pençeleştiği dakikalarda emniyetin habercilerle uğraşmasının ve onları ifadeye çağırmasını doğru bulmadığını söyledi. Yayla, "Bu haberi ilk sizin yaptığınızı biliyorduk dediler. Oysaki bu haberi ilk yapmayı bir gazeteci olarak elbette biz de isterdik ama bu haberi ilk biz yapmadık. Haberi ilk Mezopotamya Ajansı yaptı, sonra Jinnews yaptı. Biz ise haberi onlardan aldığımızı söyledik. Onun dışında İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi, Batman Barosu ve Siirt Barosu'nun açıklamalarını yayınladık. Bunları yazmak nasıl halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek oluyor?" diye sordu.

"Doğru bildiğimizi yazmaktan vazgeçmeyiz"

"İlk defa resmi bir soruşturmaya maruz kaldık" diyen Yayla, "Batman'da yeni bir gazeteyiz, daha önce sahada çalışan muhabirlerimiz darp da edildi, muhabirlerimiz ve yazarlarımız gözaltına alındı. Diğer gazeteler gibi bizi de hizaya getirmek istiyorlar. Ama biz doğru bildiğimizi yazmaktan vazgeçmeyiz" diye konuştu.

"Bir kadın yaşamına son vermek istemiş, bunlar yazılmalı ki cezasızlık olmasın"

İfadeye çağrılmasını doğruların önüne geçmek için olduğunu dile getiren Yayla, "Genç bir kadın yaşamına son vermek istemiş, bunun duyurulması gerekir. Bunlar yazılmalı ki cezasızlık olmasın. Önemli olan bugün genç kadının ayağa kalkmasıdır. Biz gazeteciler ise önceliğimiz kamuoyunu ilgilendiren konuları tüm şeffaflığı ile yazmalıyız. Yazılmalı ki bir daha bu acılar yaşanmasın. Biz ifadeye çağrıldık, ifade verdik, bunlar önemli değil. Peki tecavüzcü neden dışarıda bunun sorulması gerekmez mi?" dedi.

Ne olmuştu?

Şırnak'ta 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen Uzman Çavuş M.O.'nun gözaltının ardından serbest bırakılmıştı. Yaşamını sonlandırmak isteyen 17 yaşındaki İ.P.'nin hayati tehlikesi devam ettiği belirtilmişti.

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