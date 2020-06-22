Kayyım atanan Batman Belediyesi, yaya geçidindeki Kürtçe uyarıyı kaldırdı

23 Mart'ta kayyım atanan Batman Belediyesi, ildeki Acetler Kavşağı yaya geçidine konulan Kürtçe 'Pêşî Peya (önce yaya)' uyarısını sildirdi.

Yerine kayyım atanarak görevden alınan Batman Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Demir, uygulamaya Twitter hesabı üzerinden, "Batman kayyumundan bir Kürtçe düşmanlığı daha... Nüfusun büyük bir bölümünün Kürtçe konuştuğu Batman’da halkın güvenliği için asfalta yazdığımız 'Pêşî Peya' yazısı kayyum tarafından silindi yerine Türkçe yazıldı. Kayyum Kürde düşman" diyerek tepki gösterdi.

Kayyum olarak atanan Hulusi Şahin, daha önce de belediyenin internet sitesindeki Kürtçe bölümünü kaldırmış ancak tepkiler üzerine geri adım atmıştı.