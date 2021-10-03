Batman'da 20 aylık bebek, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Batman'da 20 aylık Betül Ayla Acar, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Batman’da öğretmenlik yapan Fatma Acar, 20 aylık kızı Betül Ayla Acar ile birlikte Koronavirüs'e yakalandı. Fatma Acar hastalığı yendi, kızı Betül Ayla ise 18 gün önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 10 gün önce de durumu ağırlaşan ve entübe edilen Betül Ayla Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Betül Ayla’nın hastane morgundan alınan cansız bedeni Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Koronavirüs teşhisi konulan iki bebeğin daha tedavisinin sürdüğü bildirildi.