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Yaşam

Batman Çayı’nda 1 kişi aranırken 8 cesede ulaşıldı

Batman Çayı’nda kaybolan bir genci arayan ekipler, hem aradıkları kişinin, hem de suya gömülmüş bir araçtaki 7 Suriyelinin cesedine ulaştı

11 Ağustos 2013 00:49

 

Batman Çayı'nda balık avlarken kaybolan bir genci arayan arama kurtarma ekipleri, suya gömülmüş bir araçta 7 Suriyelinin cesediyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde balık avlamak için Batman Çayı'na giden Civan Roj Ergül (20) akıntıya kapıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı su altı ekiplerince yapılan arama çalışmasında Ergül'ün cesedi Şerbetli köyü yakınlarında bulundu.

Çalışma sırasında çayda bir otomobil olduğunu gören ekipler otomobilde yaptıkları aramada 2'si erkek 5'i kadın 7 kişinin de cesedine ulaştı.

 

Cesetler otopsi için hastaneye kaldırıldı

 

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Bakır, suda bir boğulma vakası olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine ekiplerin Batman Çayı'nda araştırma yaptığını bildirdi.

Su altı ekiplerince yapılan aramada kaybolan Ergül'ün cesedine ulaşıldığını belirten Bakır, "Arama kurtarma ekiplerince su altında yapılan aramada bir aracın da suya gömüldüğü fark edildi. Araç içerisinde yapılan aramada Suriye uyruklu oldukları belirlenen 2'si erkek 5'i kadın olmak üzere 7 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı" dedi.

Sudan çıkarılan 8 kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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