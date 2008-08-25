Batman Belediyesi'ne polis baskını

Batman Belediyesi, bugün saat 19.00 sıralarında, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve organize Suçlar Şube Müdürlüğü mensubu 20 kişilik bir polis ekibi tarafından basıldı. Belediye'deki nöbetçi personelin bildirmesi üzerine Belediye'ye gelen DTP 'li başkan Hüseyin Kalkan ve DTP Batman Milletvekili Bengi Yıldız ile avukatları polislerle görüşerek arama izni olmadan makamlık ve diğer odaları açmayacağını polise bildirdi.



Bunun üzerine yaklaşık 15 polis, belediye hizmet binasında beklerken diğer polisler ise arama izni için nöbetçi mahkemeye başvurdu. Polisler, mahkemeden aldıkları izinle, saat 19.30 sıralarında belediyeye tekrar gelerek başkan Hüseyin Kalkan'ın makamı başta olmak üzere Danışmanı Nesim Turhan ve Özel Kalem Müdürlüğü'nde geniş çaplı arama başlattı. Polisler, belediyede aramanın yanısıra belediye meclis üyelerinin aldığı tüm kararları da gözden geçiriyor.



DTP 'Lİ BAŞKAN ‘BELEDİYE İLK KEZ POLİS BASKININA UĞRADI. ŞOKTAYIZ’



Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, arama gerekçesiyle ilgili yaptığı açıklamada “Belediyeye bağlı olmayan alanlara hizmet götürdüğümüz için böyle bir uygulamayla karşılaştık. Arama yapmaya gelen polisler de bize ‘Size bağlı olmayan il dışındaki yerlere nasıl hizmet götürürsünüz’ dedi. Talep gelmesi halinde biz zaman zaman bize bağlı olmayan yerlere de hizmet götürüyoruz. Bunda da bir sakınca görmüyoruz.



İlk defa Batman Belediyesi böyle bir baskına uğradı. Aramanın şaşkınlığını halen üzerimizden atmış değiliz. Gündüz mesai saati varken, sanki belediye yerinden gidecekmiş gibi mesai saati dışında ani baskın düzenlenmesine anlam veremedik halen aramanın şokunu yaşıyoruz” dedi.



BAŞKAN DANIŞMANI GÖZALTINDA

Batman Belediyesi'ne saat 19.30 sıralarında baskın düzenleyen ve mahkeme kararıyla başta DTP 'li Belediye başkanı Hüseyin Kalkan'ın odasını arayan polisler, 2.5 saatlik aramanın ardından başkanın danışmanı Nesim Turhan'ı gözaltına aldı. Başkan danışmanı Nesim Turhan'la birlikte Belediye avukatı Emir Başarda Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Başkan Danışmanının hangi gerekçeyle gözaltına alındığı ise henüz netlik kazandı. Polisin Batman Belediyesi'ndeki araması devam ediyor.

