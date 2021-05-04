Batman Belediyesi'nin kayyım yönetimi, binlerce liralık ihaleyi AKP'li milletvekili aday adayına verdi

Kayyım atanan Batman Belediyesi yönetimi, belediyenin duvar resmi ihalesini AKP'den milletvekili aday adayı olan Mekan Görük’e verdi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Vali Hulusi Şahin yönetimindeki Batman Belediyesi, 24 Mart tarihinde “20 Adet Kolona, 2 Adet Büyük Duvara Resim Ve Boyama Hizmeti Alım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye iki kişi katıldı ancak sadece 155 bin 200 TL teklif veren Mekan Görük’ün teklifinin geçerli sayıldığı açıklanarak 26 Mart’ta da sözleşme imzalandığı bildirildi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde HDP’nin yüzde 66,03 oy oranıyla kazandığı Batman Belediyesi’ne geçen yıl mart ayında İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Valisi kayyım olarak atanmıştı.

İhale "21-b" ile yapıldı

Ayrıca, binlerce liralık “duvar boyama ihalesi”, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı "21-b" maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.

Milletvekili aday adayı

Kayyımın binlerce liralık ihale verdiği Mekan Görük’ün 2018 yılındaki genel seçimlerde AKP’den Batman Milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan AKP’li Görük’ün sosyal medya hesabında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’li Bülent Arınç, Numan Kurtulmuş ve Julide Sarıeroğlu gibi çok sayıda AKP’liyle fotoğrafı bulunuyor.