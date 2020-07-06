Batman Belediyesi Meclis toplantısına katılmak isteyen HDP'li üyeler gözaltına alındı

Belediye Meclis toplantısına katılmaları engellenen Batman Belediyesi Eş Başkanı Songül Korkmaz ve 7 Meclis Üyesi ile HDP İl Eş Başkanı Ömer Kulplu gözaltına alındı.

Kayyım yönetimindeki Batman Belediyesi’nde, Koronavirus (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen meclis toplantıları, yeniden düzenlenmeye başlandı. Temmuz ayı meclis toplantısına katılmak isteyen, aralarında Batman Belediyesi Eş Başkanı Songül Korkmaz ve Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu grubun binaya girişi engellendi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, HDP’li meclis üyelerinin, engellemeyle ilgili tutanak tutulması ve meclis toplantısının yapılmayacağına ilişkin belge talepleri de yerine getirilmezken, belediye binasına girmeye çalışan meclis üyeleri gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Batman Belediyesi Eş Başkanı Songül Korkmaz, meclis üyeleri Şükran Çelebi, Gizem Oğurlu, İlkay Alagöz, Şehriban Aydın, Ayşe Önal, Recep Yargı, Şirin Şen ile HDP Batman İl Eş Başkanı Ömer Kulplu’nun olduğu öğrenildi.