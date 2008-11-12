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Yaşam

Batman Belediye Başkanı Variety dergisinde

Batman Belediye Başkanı Kalkan’ın, şehrin ismini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle Batman filmlerinin yapımcısı ve yönetmenine dava açması ile ilgili haber, Amerikan Variety dergi

12 Kasım 2008 02:00

Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan’ın, şehrin ismini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle Batman filmlerinin yapımcısı Warner Bross’a ve yönetmeni Christopher Nolan’a dava açması ile ilgili haber, Amerikan Variety dergisinde yayınlandı.

Variety dergisinin yayınladığı haberde “Batman’ın Kürt yanlısı Demokratik Toplum Partili belediye başkanı Hüseyin Kalkan, Kara Şövalye’nin yapımcılarını, şehrin ismini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle şikayet etti.” sözleri yer aldı. Kalkan’ın, “Dünyada sadece bir Batman vardır. Amerikalı yapımcılar şehrimizin adını bizden izin almadan kullandılar.” açıklamasına yer verilen haberde, “Ancak Batman şehrinden hiç kimse, bu konuda hukuki işlem başlatmalarının neden bu kadar uzun yıllar sürdüğünü açıklayamadı.” ifadesi kullanıldı.

“Türkiye’nin güneydoğusundaki şehir ismi için savaşıyor” başlığıyla verilen haberde, Batman’in ilk olarak 1939’da çizgi kahraman olarak ortaya çıktığına dikkat çekiliyor ve 1966’da Batman’li televizyon dizilerinin çekildiği belirtiliyor. Haberde, “Hiç şüphesiz, Batman serisinin son filmi “Kara Şövalye”nin bir trilyon doların üzerinde gişe hasılatı yapması, bu ufak Türk şehrinin öfkesinin uyanmasına sebep oldu.” deniyor.

Hüseyin Kalkan’ın Batman şehrinin tarihinin 1939’dan daha eskiye dayandığına dair kanıt toplamaya giriştiği belirtilen yazıda, yurtdışında iş yapmak isteyen bazı Batmanlıların isim nedeniyle sorun yaşadığı da söylendi.

Haberde, Warner Bross yetkililerinin, “Bu iddialardan sadece basın aracılığıyla haberimiz oldu, şu ana kadar hukuki bir girişim gerçekleşmedi.” açıklamasına yer verildi.

Variety’nin haberinde, “Belediye başkanının, Nolan ve Warner Bross’a yüklemek istediği bazı sorumluluklar var. Bunların arasında, şehirde yaşanan faili meçhul cinayetler ve kadın intiharı oranlarının yüksek oluşunun suçunu, filmin başarısının şehirde yaşayanlar üzerindeki psikolojik etkisine yüklemek de var.” ifadesi yer alıyor.

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