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Politika

BATMAN, BAYBURT, BİLECİK, BİNGÖL KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 12:51

-BATMAN, BAYBURT, BİLECİK, BİNGÖL KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre, Batman'ın milletvekili adayları şöyle:       ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Mehmet Şimşek      2- Ziver Özdemir      3- Ayhan İsen      4- Mustafa Demir           DEMOKRAT PARTİ           1- Murat Şentürk      2- Esen Sarı      3- Ahmet Güneş      4- Mehmet Ramazan Kebabcılar           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Faris Özdemir      2- Mehmet Can Avcı      3- Mehmet İhsan Erman      4- Vehbi Ağaya           MİLLET PARTİSİ           1- Mehmet Göktekin      2- Nazmi Filiz      3- İbrahim Çelik      4- Nurcan Has           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Aziz Polat      2- Mehmet Emin Yıldırım      3- Rifat Aksoy      4- Saadet Polat           SAADET PARTİSİ           1- Salih Sevim      2- Ahmet Çiftçi      3- Mustafa Yıldız      4- İbrahim Güneş           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Osman Bağaç      2- Kenan Özoğul      3- Özlem Şahin Ermiş      4- Mehmet Metin Emen           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- İsa Boran      2- Nihat Ercan      3- Mehmet Aktaş      4- Mehmet Ali Acar           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Abdulvehap Uruk      2- Hanifi Taşdemir      3- Osman Cengiz      4- Mahşuk Özcan           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Oya Sönmez      2- Başak Yaman      3- Evrim Kaya      4- Cüneyt Arslan           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Veysel Özel      2- Orhan Yıldırım      3- Nevzat Demir      4- Zeki Sürgün           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Recep Er      2- Ecevit Bayralı      3- Medeni Orhan      4- Şahabettin Gün           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Kadri Yaman      2- Üzeyir Çelik      3- Mehmet Tahir Türk      4- Yusuf Yalçın           BAĞIMSIZ           - Bengi Yıldız      - Ayla Akat Ata -BAYBURT KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre Bayburt'un milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1.Bünyamin Özbek           DEMOKRAT PARTİ           1.Nafiz Kahraman           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1.Hacı Dursun Yaşaroğlu           EMEK PARTİSİ           1.Nedim Köroğlu           MİLLET PARTİSİ           1.Yusuf Ziya Soyutürk           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1.İbrahim Serdar Çetintürk           SAADET PARTİSİ           1.Hacı Murat Kumbasar           HALKIN SESİ PARTİSİ           1.Erkan Şengün           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1.Şeref Oruç           DOĞRU YOL PARTİSİ           1.Erol Akbal           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1.Tahsin Sorkun           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1.Zeynep Yılmaz           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1.Emre Yalçın           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1.Hasan Uğurtürk -BİLECİK KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre, Bilecik'in milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1.Fahrettin Poyraz      2.Halil Eldemir           DEMOKRAT PARTİ           1.Nurhan Güner      2.Neccar Katırancı           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1.Yaşar Tüzün      2.Ali Olcay           EMEK PARTİSi           1.Çağdaş Yıldız      2.Sevcan Tekin           MİLLET PARTİSİ           1.Uğur Özdemir      2.Fevziye Şakar           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1.Gülten Sirkeci      2.Rıdvan Sirkeci           SAADET PARTİSİ           1.İbrahim Meral      2.Turgay Ordu           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1.Filiz Özbırakmaz      2.Sevtap Yetiş           HALKIN SESİ PARTİSİ           1.Muharrem Tüfekçioğlu      2.Recep Fidan           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1.Bahattin Şeker      2.Bahaettin Bulut           DOĞRU YOL PARTİSİ           1.Ömer Çoban      2.Murat Akbal           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1.Erdem Tuç      2.Onur Terzi           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1.Ali İpek      2.Hasan Emrah Turan           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1.Hasan Uslu      2.Hüseyin Hüsnü Avcı           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1.Rıfat Yılmaz      2.Devrim Serin -BİNGÖL KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre Bingöl'ün milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Cevdet Yılmaz      2- Eşref Taş      3- Şahin Bingöl           DEMOKRAT PARTİ           1- Abdullah Oğuzhan      2- Cemil Demirel      3- İbrahim Sinan Kökçü           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Zeki Korkutata      2- Süleyman Batga      3- Mesut Kayaoğlu           MİLLET PARTİSİ           1- Yusuf Cesur      2- Fatih Budak      3- Saliha Erdoğan           SAADET PARTİSİ           1- Mahmut Akçabey      2- Süleyman Aytunç      3- Nurettin Çiftçi           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Ali Rıza Bozkurt      2- Ayhan Hatısaru      3- Asif Çetin           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Ali Haydar Yener      2- İbrahim Kadri Zengin      3- Ömer Kemal Timur           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Serkan Ünal      2- Harun Çınarlıdere      3- Bedirhan Berberoğlu           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Meral Doğan      2- Hanefi Karadağ      3- Emine Kahraman           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Özgüler Yılmaz      2- Seyfullah Yılmaz      3- Abdulkadir Diyarbakır           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Cemal Eğin      2- Tahsin Bayram      3- Cezayir Genç           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Faruk Aydın      2- Hikmet Arslanboğa      3- Seher Çoban           BAĞIMSIZ           - İdris Baluken

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