-BATMAN, BAYBURT, BİLECİK, BİNGÖL KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre, Batman'ın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Mehmet Şimşek 2- Ziver Özdemir 3- Ayhan İsen 4- Mustafa Demir DEMOKRAT PARTİ 1- Murat Şentürk 2- Esen Sarı 3- Ahmet Güneş 4- Mehmet Ramazan Kebabcılar CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Faris Özdemir 2- Mehmet Can Avcı 3- Mehmet İhsan Erman 4- Vehbi Ağaya MİLLET PARTİSİ 1- Mehmet Göktekin 2- Nazmi Filiz 3- İbrahim Çelik 4- Nurcan Has LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Aziz Polat 2- Mehmet Emin Yıldırım 3- Rifat Aksoy 4- Saadet Polat SAADET PARTİSİ 1- Salih Sevim 2- Ahmet Çiftçi 3- Mustafa Yıldız 4- İbrahim Güneş HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Osman Bağaç 2- Kenan Özoğul 3- Özlem Şahin Ermiş 4- Mehmet Metin Emen MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- İsa Boran 2- Nihat Ercan 3- Mehmet Aktaş 4- Mehmet Ali Acar DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Abdulvehap Uruk 2- Hanifi Taşdemir 3- Osman Cengiz 4- Mahşuk Özcan TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Oya Sönmez 2- Başak Yaman 3- Evrim Kaya 4- Cüneyt Arslan MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Veysel Özel 2- Orhan Yıldırım 3- Nevzat Demir 4- Zeki Sürgün BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Recep Er 2- Ecevit Bayralı 3- Medeni Orhan 4- Şahabettin Gün DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Kadri Yaman 2- Üzeyir Çelik 3- Mehmet Tahir Türk 4- Yusuf Yalçın BAĞIMSIZ - Bengi Yıldız - Ayla Akat Ata -BAYBURT KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre Bayburt'un milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1.Bünyamin Özbek DEMOKRAT PARTİ 1.Nafiz Kahraman CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1.Hacı Dursun Yaşaroğlu EMEK PARTİSİ 1.Nedim Köroğlu MİLLET PARTİSİ 1.Yusuf Ziya Soyutürk LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1.İbrahim Serdar Çetintürk SAADET PARTİSİ 1.Hacı Murat Kumbasar HALKIN SESİ PARTİSİ 1.Erkan Şengün MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1.Şeref Oruç DOĞRU YOL PARTİSİ 1.Erol Akbal TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1.Tahsin Sorkun MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1.Zeynep Yılmaz BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1.Emre Yalçın DEMOKRATİK SOL PARTİ 1.Hasan Uğurtürk -BİLECİK KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre, Bilecik'in milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1.Fahrettin Poyraz 2.Halil Eldemir DEMOKRAT PARTİ 1.Nurhan Güner 2.Neccar Katırancı CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1.Yaşar Tüzün 2.Ali Olcay EMEK PARTİSi 1.Çağdaş Yıldız 2.Sevcan Tekin MİLLET PARTİSİ 1.Uğur Özdemir 2.Fevziye Şakar LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1.Gülten Sirkeci 2.Rıdvan Sirkeci SAADET PARTİSİ 1.İbrahim Meral 2.Turgay Ordu HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1.Filiz Özbırakmaz 2.Sevtap Yetiş HALKIN SESİ PARTİSİ 1.Muharrem Tüfekçioğlu 2.Recep Fidan MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1.Bahattin Şeker 2.Bahaettin Bulut DOĞRU YOL PARTİSİ 1.Ömer Çoban 2.Murat Akbal TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1.Erdem Tuç 2.Onur Terzi MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1.Ali İpek 2.Hasan Emrah Turan BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1.Hasan Uslu 2.Hüseyin Hüsnü Avcı DEMOKRATİK SOL PARTİ 1.Rıfat Yılmaz 2.Devrim Serin -BİNGÖL KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre Bingöl'ün milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Cevdet Yılmaz 2- Eşref Taş 3- Şahin Bingöl DEMOKRAT PARTİ 1- Abdullah Oğuzhan 2- Cemil Demirel 3- İbrahim Sinan Kökçü CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Zeki Korkutata 2- Süleyman Batga 3- Mesut Kayaoğlu MİLLET PARTİSİ 1- Yusuf Cesur 2- Fatih Budak 3- Saliha Erdoğan SAADET PARTİSİ 1- Mahmut Akçabey 2- Süleyman Aytunç 3- Nurettin Çiftçi HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Ali Rıza Bozkurt 2- Ayhan Hatısaru 3- Asif Çetin MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Ali Haydar Yener 2- İbrahim Kadri Zengin 3- Ömer Kemal Timur DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Serkan Ünal 2- Harun Çınarlıdere 3- Bedirhan Berberoğlu TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Meral Doğan 2- Hanefi Karadağ 3- Emine Kahraman MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Özgüler Yılmaz 2- Seyfullah Yılmaz 3- Abdulkadir Diyarbakır BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Cemal Eğin 2- Tahsin Bayram 3- Cezayir Genç DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Faruk Aydın 2- Hikmet Arslanboğa 3- Seher Çoban BAĞIMSIZ - İdris Baluken