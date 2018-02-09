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Batma tehlikesi geçiren tekneyi Sahil Güvenlik kurtardı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denize açılan balıkçıların batma tehlikesi geçiren teknesi, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

09 Şubat 2018 18:54

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde denize açılan balıkçıların batma tehlikesi geçiren teknesi, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Kemer\'de, Halis Şimşek (36) ve Mehmet İlik (58), balık tutmak için \'Mustafa Kan\' adlı balıkçı teknesiyle saat 13.30 sıralarında Ayışığı Koyu\'ndan denize açıldı. Yaklaşık 300 metre açılan ikilinin içinde bulunduğu tekne, benzin hortumunun delinmesi nedeniyle arızalandı. Teknenin bir süre sonra su almaya başlaması üzerine balıkçılar yardım istedi. Acil çağrı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Balıkçıların içinde bulunduğu tekneyi halatla kendi botlarına bağlayan ekipler, Ayışığı Koyu\'na çekti. Bu sırada balıkçılardan Mehmet İlik, kovayla teknedeki suyu boşaltmaya çalıştı.
Kurtarma çalışması sonrası gazetecilere açıklama yapan Mehmet İlik, balık tutmak için koydan çıktıklarını, kısa süre sonra da arıza nedeniyle teknenin su almaya başladığını anlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak yardım istediklerini belirten İlik, \"Kovayla suyu boşaltmaya çalıştık. Herhangi bir korku yaşamadık. Motoru yeniden çalıştıramadık\" dedi.

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