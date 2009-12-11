Batıya yılın ilk karı geliyor

T24 - Yarın Kırım’dan daha soğuk hava inecek, önce Marmara, pazar günü Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bu kuvvetli soğuktan etkilenecek. O nedenle bu gece ve yarın Edirne-Kırklereli arasındaki yüksek ilçelere kar yağacak.





Yarın gece ve daha çok pazar günü ise Uludağ, Kartalkaya, Düzce, Bolu, Kastamonu dağları, Eskişehir, Çankırı, Kütahya ve Afyon'da yoğun kar bekleniyor.



Pazartesi günü kar yağışları batıda hafiflerken, bu sefer Sivas ve Doğu Anadolu'da yoğunluğunu artıracak.



İstanbul'da iki gün daha sağanak yağmur var, poyrazın hızı yarın da 40 km'ye kadar çıkacak.



Ankara'da iki gün daha sağanak yağış var, pazar günü karayel hızlı soğumaya neden olurken, başkentin kuzey ilçelerine sulu kar getirebilir.



İzmir'de iki gün aralıklı yağmur var, sıcaklık yarın 13, pazar günü 10 derece.





İstanbul'a kar geliyor



İstanbul Valisi Muammer Güler İstanbul'da kar yağışının beklendiğini açıkladı.



Vali Güler sözlerini şöyle sürdürdü:



Kar yağışı bekliyoruz. İstanbul'un tedbirleri illa ki olacaktır.Şu anda bir teyakkuz durumunda bütün birimler. önümüzdeki 3 gün yağışlı bir hava ama sel olabilecek tarzda bir büyük yağış beklemiyoruz. Kar yağışı bekliyoruz. Bir kar yağışın da tedbir almak kolay.



Geçen sene kar yağmadı. İstanbul'a kar yağışının hem mikropların kırılması, hem barajların dolması hem de toprağın suya doyması bakımından büyük ihtiyaç var. Ben bu sene yoğun bir kar olacağını umuyorum İstanbul'da.







Bölgelere göre hava tahmine ise şöyle





Marmara



Marmara'nın tamamında yağmur yarın da zaman zaman şiddetli yağacak. Trakya'ya yılın ilk karı hafif olarak düşmeye başladı. Edirne- Kırklareli arasında özellikle yüksek ilçelerde bu gece ve yarın daha yoğun kar yağışı bekleniyor. Bölgede sıcaklık 3 ila 6 derece hissedilecek. En soğuk gün pazar olacak. Yarın geceden itibaren, Uludağ'da da yoğun kar yağışı bekleniyor.





İç Anadolu



Yağmur yarın daha çok akşam saatlerinde yağacak. Sivas-Kayseri, Kırşehir boyunca lodos kuvvetli esmeyi sürdürüyor, soba zehirlenmesine dikkat. Pazar günü hızlı soğuma var, Eskişehir ve Çankırı'da kar yağışı bekleniyor.





Ege



Hafta sonu yağmurlar sürecek. Yarın akşam ve gece saatleri arasında Muğla ve Denizli'de şiddetlenecek yağmur, pazar günü hızını azaltarak yağacak. Aynı günü sıcaklık 4-5 derece düşüyor, Kütahya ve Afyon’a kar yağması bekleniyor.





Akdeniz ve Güneydoğu



Güney’de yarın yağmur Mersin, Adana- İskenderun körfezi, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da şiddetli yağacak. Antalya'da daha aralıklı yağmur var. Ancak bölgeye ilerleyen başka bir yağış, yarın gece Antalya'da, pazar günü ise Mersin-İskenderun körfezi boyunca yağmurun şiddetli rüzgarla birlikte yağmasına neden olacak. Pazar günü Akdeniz’de yüksek dalgalar oluşabilir.





Doğu Anadolu



Yarın Malatya, Elazığ-Van boyunca yağmur kuvvetli. Erzurum'da yine hafif kar olacak. Pazartesi günü ise bölgede kar yağışları etkisini artıracak.





Karadeniz



Yarın Zonguldak-Samsun arası sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'de hafif yağış var . Batı Karadenizliler dikkat: yarın akşam karayel havayı hızla soğutacak. Bolu, Abant, Kartalkaya, Kastamonu dağları boyunca yoğun kar yağışı bekleniyor.

