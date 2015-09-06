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Batırılan Greenpeace gemisi için 30 yıl sonra özür dilendi

Yeni Zelanda'da Greepeace gemisini batıran Fransız ajan, 30 yıl sonra patlamada ölen kişinin ailesinden özür diledi

06 Eylül 2015 18:36

Fransız dış istihbarat servisi ajanlarından emekli albay Jean-Luc Kister, 30 yıl önce Yeni Zelanda'da Greenpeace gemisini patlayıcıyla batırarak ölümüne neden olduğu kişinin ailesinden özür diledi.

Fransa'da sansasyonel haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Mediapart haber sitesine konuşan emekli albay, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde çevreci Greenpeace örgütünün efsanevi gemisi "Rainbow Warrior"a (Gökkuşağı Savaşçısı) koydukları patlayıcının infilak etmesiyle hayatını kaybeden "Portekizli fotoğrafçı Fernando Pereirama'nın ailesi, çevreci örgüt ve Yeni Zelanda halkından özür dilediğini" söyledi.
Gizli servisin diğer ajanlarıyla gemiyi batırma operasyonunu "orantısız" bir eylem olarak niteleyen Fransız ajan, gemide bulunan fotoğrafçının ölümünden dolayı vicdan azabı çektiğini belirtti.

Fransız ajan, dönemin siyasi iktidarına Fransa'nın Pasifik'teki nükleer denemelerine karşı çıkan gemiyi etkisiz hale getirmek için farklı öneriler götürdüklerini, bu önerilerin iktidar tarafından kabul edilmediğini açıkladı.
François Mitterand iktidarı döneminde 1985 yılında geminin Fransız gizli ajanları tarafından batırılmasının ortaya çıkması skandal etkisi yaratmıştı. Daha sonraki iktidar döneminde hükümet resmen özür dileyerek tazminat ödemiş ve 1996 yılında Pasifik'teki nükleer denemelerine son verdiğini açıklamıştı.
Greenpeace, batan efsanevi gemisi "Rainbow Warrior" yerine ikincisini hizmete sokarak dünya genelinde çevre eylemlerini sürdürmüştü.

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