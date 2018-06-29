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‘Batı'nın uşağıyım' diyen Pucca: Babamın evinde beni ve terör örgütü kanıtı aramışlar, Batı oğlumun adı!

"Canım Batı, uşağınım, köpeğinim hatta…"

29 Haziran 2018 00:23

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Pucca rumuzuyla yazdığı blog ve kitaplarla tanınan Selen Pınar Işık, oğlu Batı’yla ilgili olarak Twitter’da yaptığı “Batı’nın uşağıyım” paylaşımının ardından polislerin babasının evine giderek kendisini sorduğunu ve ‘terör örgütü’ne dair kanıt aradığını söyledi.

Kadın erkek ilişkilerine dair kendi tanıklıkları ve yaşadıkları üzerinden kaleme aldığı kitaplarla bilinen Pucca, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Bugün babamın evine gelmişler, evde beni ve terör örgütüne dair kanıt aramışlar. Batı oğlumun ad adı, oğlumun! OHAL diye bakalim ne olacak” ifadelerini kullandı. Pucca, polislerin ailesine oğlunun adının neden Batı olduğunu sorduklarını da aktardı.

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puccaSelen Pınar Işıkterör örgütübatıbatının uşağıyımpolis
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